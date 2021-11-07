政府上半年賣地袋走883億　學者料助財赤大減　甚至反創盈餘

疫情肆虐近兩年，政府過去曾推出保就業計劃、電子消費券等措施，刺激本港經濟。惟多項措施動輒支出逾過百億元，政府在今年初的財政預算案更推算新財年赤字逾千元。

財政司司長陳茂波今日（7日）在網誌中表示，今年度財政赤字將遠低於年初時的估算。而其中一個原因，為部份市區優質地段地皮高價售出，而發展商補地價金額亦達歷史新高逾400億。

不過學者分析指，若疫情不惡化，經濟持續復蘇，估計政府多個收入來源將表現理想，「赤字應該會細好多。」亦有學者指，政府財政收入過往最高可達過千億盈餘，根據賣地收入、印花稅上調、公務員凍薪等因素，估計本個財年完結時甚至可以扭虧為盈，達至100億元盈餘。



▼中環新海濱3號用地中標設計方案概念圖▼



陳茂波在今年初公布的財政預算案中，預計赤字為1,016億元，當時預算地價收入976億。不過翻查資料，新財政年度（4月1日）至今，政府招標出售土地的收入，已有883.181億元，當中包括上周三（3日）發展局的「中環新海濱地王」，由恒地以508億元投得。換言之，政府僅上半年的賣地收入，已接近原先預算的976億元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波分析指，若疫情不惡化，經濟持續復蘇，估計政府多個收入來源將表現理想，例如樓市交易的印花稅、企業的利得稅等。他亦指，出入口貿易佔香港GDP的比例最高，而最新數字比預期理想，更超越疫情及社會運動前的水平。

李兆波：餘下推售地皮料每幅僅值百億

不過李兆波指，現時判斷政府的財政狀況仍言之尚早，認為明年初財政預算案公布前，才能準確作出估計。但他對政府財赤抱持樂觀態度，「赤字應該會細好多。」至於政府能否單靠賣地支撐收入，他認為「中環新海濱地王」已創地價新高，接下來出售的土地，每幅僅最多帶來約100億元的收入，預期影響不大。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則表示，政府上調印花稅，估計收入增100億元，而公務員今年薪酬不變，若以過往約4%加幅計算，亦能節省100多億元。同時本港經濟逐漸好轉，加上推售土地，估計政府財政赤字最終有機會轉虧為盈，最高可達100億元盈餘。

莊太量解釋，政府財政收入過往最高可達過千億盈餘，而正常年份平均亦達300至400億盈餘。因此他認為，即使扣除電子消費券等措施的支出，估計最高可達100億元盈餘。「梁錦松年代最擔心賣地賣唔出，如果今年賣得出，利得稅亦冇減特別多，相信可能會有盈餘。」