財爺預告財赤大減　來年再會派錢或消費券？　學者預料﹕機會不高

財政司司長陳茂波昨日於網誌內預告，截至明年3月底的財政年度財政赤字將較預期大減。這可歸功於現財政年度物業及股票印花稅收入高於預期，以及賣地及來自發展商補地價收入較預期理想。

財赤減少，難免讓外界憧憬政府將會延續諸如派消費券等現行「派糖」措施。不過有學者認為，政府經常性收入增長仍緩慢，在下個財政年度未必會再推出向全民派發消費券或派錢，反而會向有需要人士推出「出雙糧」等支援措施。



財政司司長陳茂波預告，政府現財年財赤將較原來預期大減。（資料圖片）

截至10月底補地價收入達400億元

陳茂波於網誌內指出，受惠於出口暢旺及疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，又指出消費券為餐飲﹑零售及服務業市道帶來刺激作用，皆為政府改善財政收入奠下基礎。他又指出部份市區內地段地皮高價售出﹑市場對樓市前景情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，截至10月底時，補地價收入達到400億元。加上樓市及股市興旺，物業及股票印花稅收入亦較預期高，預料現財年財赤遠低於年初時所預期。

翻查資料顯示，陳茂波在年初時曾預期現財政年度錄財赤1,016億元，當時預期來自地價收入為976億元。隨著恒地（0012）上周以破香港歷來整體地價紀錄的508億元，奪得中環海濱商業地王後，年內政府來自賣地收益已達到883.18億元，連同截至10月底，來自發展商補地價收益400億元，單是地價收入已達到1,283億元，較政府原來預期的金額高出逾300億元。

恒地上周以508億元奪得中環海濱商業地王，讓庫房來自賣地收益大增。（恒地項目概念圖）

股市成交相當暢旺

樓市及股市暢旺，同樣有助庫房獲得進賬。據港交所（0388）於早前公布的首三季業績內顯示，期內日均成交額為1,803億元，按年增43%之餘，更創下歷來新高。滬深港通成交量創9個月新高，北向及南向交易日均成交額亦按年分別增加37%及99%，創新高；加上今年首三季新股集資額達2,859億元。既然股市交投如此暢旺，對股票印花稅自然有正面影響。更何況從今年8月1日起，政府上調股票印花稅30%，對相關印花稅收入亦有正面作用。

樓市亦相當興旺，從近期多個新盤銷情已反映出香港樓市熾熱程度。其實不單是一手市場，二手市場交投亦極為活躍。據土地註冊處資料顯示，今年首10個月本港一﹑二手住宅單位買賣為6.37萬宗；涉及金額為6,341億元，分別按年增加33.5%及47%。

港交所於業績公告內指出，今年首9個月日均成交額達1,803億元，創下歷來新高。（資料圖片）

另一方面，據稅務局數據顯示，截至今年9月底的現政年度上半年，來自額外印花稅﹑買家印花稅及雙倍印花稅的印花稅收入總額為66.14億元。

從土地註冊處的成交紀錄，以及稅局從三項辣稅收入，均反映出本港樓市交易活躍程度，及可預料到對政府對財政收入有正面作用。

學者料今年香港經濟增長能達財爺預測上限

由於本港經濟及政府財政狀況有一定程度關連，若本港經濟能保持復蘇，相信對政府財政狀況可帶來較正面影響。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基相信，今年經濟增長幅度，可以達到財政司司長預測範圍上限，即6.5%水平。一方面政府推出消費券後，本港就業有改善，縱使往後來自消費券效應將會減退，另一方面本港出口可以支持經濟保持增長。他指出隨著海外消費市場為聖誕消費檔期，提早向內地廠商增加訂單，帶動內地出口持續保持出現雙位數增長，香港亦從中受惠。

據內地昨日（7日）公布的貿易數據，以美元計算，10月進﹑出口分別按年增長20.6%及27.1%。全月外貿順差為5,459.5億元人民幣，按年增加38.4%。至於本港貿易數據方面，9月本港出口按年增加16.5%至4,418億元，進口增幅為23.5%至4,842億元，首9個月商品貿易額7.43萬億元，按年增13.2%。

袁偉基指出，政府派發消費券後，對就業情況產生改善作用。（資料圖片）

雖然中﹑港兩地出口數據理想，但是袁偉基偉提醒目前不少在美國港口的貨輪仍未能泊岸，對供應鏈產生影響，第四季出口表現較會放緩。他期望消費在推動未來經濟增長，或可扮演更重要角色。隨著中港兩地局部通關，或許未必可以產生極大刺激作用，惟相信可以對市民心理因素產生正面影響。

至於財赤方面，他指出隨著樓市及股市印花稅等稅收入，相信最終現財政年財政赤字可降至介乎400至500億元。不過他認為政府在下一個財政年度，未必會再推出全民派錢或消費券等措施，始終賣地收入及樓市與股票印花稅皆為非經常收入，政府經常收入增長卻較緩慢。在推動「共同富裕」的理念下，相信政府或會在下個財政年度對有需要人士推出「出雙糧」等措施。

前科技大學經濟學系系主任雷鼎鳴認為，相信最終現財政年度的財政赤字，可如財政司司長預測般大減。至於整體經濟前景，則指出新冠肺炎疫情影響仍在，難按以往的經驗作預測，整體而言第四季全球經濟未必會太好，亦不會太差。

他又認為消費券對經濟的刺激作用有限，因為市民在獲得消費券初期或會增加消費，卻有可能只是將往後的消費提前進行而已。