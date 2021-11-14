牛熊對決風險升　美股實戰分享　進可攻退可守｜林子傑

美國10月份消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升6.2%，高於預期的5.9%漲幅，並代表了自1990年以來CPI最快的年度漲幅。美股在連續八天上漲且創下歷史新高後，所有主要指數（道瓊斯指數、標準普爾 500 指數和納斯達克指數）在上星期五開始失去上漲動力。

市場多頭（Bulls）和空頭（Bears）之間再次進行激烈辯論，Market Bulls認為股票在對抗通貨膨脹下更具吸引力，在元宇宙的投資主題支援下可以再創新高，如本週Roblox 在第三季度強勁業績公告後上漲了42%。Market Bears認為市場從10月份低位反彈已過度，高昂的估值不可持續，重大回調不可避免。而且鑑於通脹數字的上升，美聯儲更需要加快收水和加息的步伐。

投資者如何在管理下行風險的同時，為這些潛在的走勢做好準備？筆者就用自己實戰交易標準普爾 500 指數ETF（SPY）為例，解釋其中一種方法。

美股在上星期五（11月5日）開始減慢上漲動力時，筆者賣出了一部份盈利的持倉 （Profit Taking），並利用部分收益建立了 Long Strangle （買進勒式）長倉期權策略。筆者認為市場低估了10月CPI可以為市場帶來的波動性，SPY 的Implied Volatility（IV，隱含波動率）交易價格在10%左右，相比30天前16%的水準低了很多。

我利用這個機會建立了Long Strangle，此交易策略將受益於市場大幅向上或向下移動，此外IV的均值回歸（mean reversion）也將使這項交易有利可圖。

筆者認為市場低估10月CPI為市場帶來的波動性，因此建立了Long Strangle。（資料圖片）

以7天*作為期限，筆者11月5日的操作詳情如下：

1. 出售盈利的美國股票，以減少市場回調的風險；

2. 用收益的10%買進Delta**16 SPY 12月31日到期的看漲期權（long call option）；

3. 以相同的比例買進Delta 16 SPY 12月31日到期的看跌期權（long put option）；

筆者的計畫是，11月12日收市前，若SPY因為CPI的數據：

A. 重新建立明顯的上升趨勢，則繼續持有看漲期權，賣出看跌期權

B. 導致急速回調， 則賣出看漲期權，繼續持有看跌期權

C. 導致IV 擴張到正常水準， 則賣出看漲和看跌期權獲利

D. 導致IV繼續收縮，則向前滾動（roll forward）看漲和看跌期權

筆者最終執行C方案，即賣出看漲和看跌期權獲利。（資料圖片）

筆者最終的執行情況是: C。CPI的數據導致IV 擴張到正常水準，本人通過賣出看漲和看跌期權而輕微獲利。若是IV在未來開始收縮，筆者將等待下一次重要數據 / 事件的公佈，再重新建立Long Strangle***。

*長倉（Long) 期權時，時間消耗（Theta Decay) 是投資者的敵人。因此，筆者不打算將期權合約持有至到期日。此外，因為COP26有可能有重大消息宣佈，筆者選擇了持倉過上週末

**Delta 越高，盈利的可能性越大，但成本越高且爆炸力越小

*筆者比較喜歡做Long Strangle而不是Long Straddle（馬鞍式長倉），儘管盈利的可能性較低但成本低廉

*筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏持有SPY的ETF和相關的衍生工具。文章中的案例不構成任何的投資建議。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師

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