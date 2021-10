TheBigShort原型警告　重現科網泡沫　投資切記趨吉避凶｜林子傑

過去兩周,美股強勁,第三季業績帶動標準普爾 500指數和道鐘斯工業平均指數衝破其歷史高位。儘管10 年期美國國債收益率在1.6%的五個月高位徘徊,但Cboe 波動率指數(VIX)卻跌至COVID-19以來的最低水準,這反映了市場對美股未來的樂觀期望。

不僅投資者期待未來有更多的財政刺激措施來支持市場,而且拜登還願意放棄他的企業稅上調方案,以確保他提出的社會基礎設施法案受到國會的支持。與此同時,令投資者大跌眼鏡的現實是:美國第三季GDP增長只有2%,Amazon預告因供應鏈短缺,需下調第四季業績預期。此時,投資經理討論未來的資產配置方案時,也再一次回顧Michael Burry對當前市場形勢的看法。

沽注一擲主角原型預測往績

Burry是2008年金融危機的大贏家,他的故事被拍成熱賣電影「The Big Short」(香港譯名:沽注一擲)。他在2000年成立了 Scion Asset Management,那一年,Burry成功預測了互聯網泡沫,通過賣空被高估的科技股為他自己和客戶帶來了巨額利潤。2001年當標準普爾500指數下跌近12%時,Scion獲得了55%的正回報。之後,他一次又一次地成功預測市場的崩潰,鞏固了他作為天才投資者的聲譽。

2005年,他做出了一個大膽的預測,即次級抵押(sub-prime)貸款帶來的風險將會引致美國房地產市場的崩潰。Burry 把自己和客戶的錢押在房地產泡沫爆破上,在之後兩年獲得重大的虧損,基金的大部份投資者怒不可遏。然而, 2007 年他的投資預測最終被證明是正確的,也為自己和其基金投資者賺取高達8億美元的利潤,確立了他作為市場行為專家的地位。

憂日內交易新趨勢帶負面影響

Michael Burry表示,當前的市場繁榮讓他想起了20年多前的互聯網泡沫。2021年2月中旬,他覺得「市場在刀刃上跳舞」,因為投資者正在用借來的錢進行巨額的投機性交易,標準普爾 500 指數的快速上漲與歷史低位的保證金債務水準,就證明了這一點。

同時,日內交易(Day Trading)的新趨勢放大了這種危險。缺乏經驗的投資者正在根據社交媒體團體「迷因股」(MEME)的建議進入市場進行交易。最引人注目的例子是GameStop,它在不到 30 天的時間內從每股不到20 美元漲到了 483 美元,然後在短時間急跌至每股 50 美元左右。值得注意的是,Burry從GameStop 的過山車式升跌中獲得了2.7億美元的利潤。

除了對股票估值過高的擔憂外,Burry認為,疫情造成的供應鏈短缺,可能會引致突然、快速的通貨膨脹,也認為現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)將會令美國出現惡性通貨膨脹,有如一戰之後的德國。

料2022年經濟、股市崩潰

根據他的分析,Burry 認為現在的市況是不可持續的,崩潰幾乎是不可避免的。他也預測2022年經濟和股市將會崩潰。Burry 廣泛地分享了他的理論,並一直補充說:「人們說我上次沒有警告。我做了,但沒有人聽。所以這次我警告,依然沒有人聽。但我會有警告過的證據。」

無奈在投資界,Being too early is the same as being wrong。你不去追尋股市的最後一層泡沫,投資者可能就會遺棄你。在這競爭激烈的行業,可能你就會從此消失。這就是我們要面對的現實!

