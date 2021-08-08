Fund佬獨白　痛寫七月操盤手記　保持敬畏的心｜林子傑

參與市場的投資者或交易員，有如參加奧運的運動員。正如何詩蓓所說：「比賽80%係心理處理，20%係訓練成果」。只要一次失控或輕微失誤，就可以把多年的努力積累付諸東流。人，從成功經驗中學到的，永遠不比從失敗教訓中吸取的多和寶貴。今次筆者就開誠佈公，與大家分享自己在剛過去的七月以及過往市場調整中輸錢的經驗和學習。

寫交易記錄 記下7月之「痛」

筆者的個人投資組合，這個七月在中國科技股板塊上和大部份投資者一樣傷亡慘重，原因是未能嚴格執行一些自己定下的風險管理策略，包括止蝕和槓桿管理。本來，筆者在之前十二個月的投資業績十分出色，個個月正回報。更值得一提的是，筆者在今年二三月份的股市調整中，因嚴格執行風險管理程式而得以全身而退。

輸錢皆因贏錢起。成功導致筆者過分自信（over-confidence），在過去一個月中漸漸的加大了槓桿，忽略了一些行家的預警，包括六月份中國股市的乏力可能預示著七月份100周年黨慶之後的市場調控。長期的順境，令投資者忘記尊重市場，變得過分自信甚至自大，強如 Archegos Capital 的 Bill Hwang 也不能倖免。股市俗語有說：「新手死於追高，老手死於抄底，高手死於槓桿」。

前老虎基金基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital早在三月被指補孖展不果遭斬倉，多間投行承認虧損。（資料圖片）

為了記住七月份的「痛」，筆者在交易記錄（trading journal）裡寫下了每一項交易的詳細分析，成功和失敗的原因在哪裏，更重要的是下次相同情況出現的時候要怎樣做？最後，還請身邊的行家好友給筆者的交易記錄做個審查，討論是否需要更新交易策略？市場有無出現結構性轉變？抑或僅是風險管理執行的問題。藉此，筆者希望自己對市場永遠保持一顆敬畏的心，在任何情況下都要嚴守自己定下的紀律，保持對市場氛圍的敏感度，並及時更新交易策略。

決策和執行力 取決精神狀態管理

筆者堅信，擁有良好的精神狀態比其他因素都重要，只因一個人的精神狀態直接影響其決策力和執行力。市況逆轉時，貪婪和恐懼接管人性，投資者容易將一切投資的金科玉律和經驗教訓都拋諸腦後，在此階段逐步增加交易頻率、在市場調整初期不斷向下溝貨和在接近反彈時因精神壓力過大而恐慌減持（panic selling）。正因為投資者的注意力（attention）有限，在市場恐慌的情況下精神壓力會不斷提升，能有效管理的倉位數量也會因為精神壓力和市場波幅的雙重增大而減少。假設在正常的情況下，筆者能夠有效地管理10隻不同股票的倉位；在市場調整下，我可能只有足夠的精力管理5至6隻。而恰恰在交易頻率增加的時候，大部份投資者的倉位數量又不斷增加，再加上注意力的不足，這一切就可能會導致投資者失控。

筆者在以往的市場調整中，曾為了分散風險（diversification）而不斷減少倉位的注碼，同時而增加倉位數量，而導致精神壓力過大，在市場反彈前不小心錯把買入指數期貨的指示變成了沽出指令。幸好在當天收市前已及時發覺、撥亂反正，但已浪費了反彈初期的那一段升幅。

為了能保持狀態，不少投資高手在市場波動的情況下，會增加平均倉位注碼，但同時會減少倉位的數量，以提升自身的靈活性和專注力。

筆者在交易記錄（trading journal）裡寫下了每一項交易的詳細分析，成功和失敗的原因在哪裏，更重要的是下次相同情況出現的時候要怎樣做？（網上圖片）

幾經風雨過後 重新上路

值得一提的是，與幾經風雨的國際級奧運選手相同，經過市場的歷練，成熟的投資者擁有獨特的投資哲學和堅定的信念，每個策略和操作都帶著與眾不同的氣場和定力，短期的挫敗對他們而言只是成長和學習的必經階段，傷痛和經驗令他們不停提升視野和水準，長期的正向回報是他們堅信的未來。

最後交待一下，馬山資本為客戶管理的資產，在七月份成功避開了中概股和科網股的危機，皆因團隊有執行風險管理的程序，這也突顯了在投資方面擁有專業團隊的重要性。

個人而言，本次股市調整乃地區性而非全球，幸好筆者的投資組合有不少美股支撐。更好運的是，七月結算日那天，中國科技股板塊來了一次有心有力的強力反彈。七月雖不至於輸老本，但已然把今年大部份的回報還給了市場。

更多「馬山歸來不看岳」：

快手苦主解鎖 全靠這個投資法寶！ 恒大實戰案例全曝光｜林子傑

快手350蚊溝到200蚊 典型錯失恐懼累事 散戶自救有法｜林子傑

通脹成Wall of Worry 聰明錢雨中圍爐 訴說兩個可能｜林子傑

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師

*筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏持有快手和恒大的股票和相關的衍生工具。文章中的案例不構成任何的投資建議。