新創建︰完成出售蘇伊士新創建　買家已付近42億

新創建集團﹙0659﹚ 宣布，完成出售蘇伊士新創建42%全部權益，買家已支付現金代價41.73億元。

集團預計是項交易為新創建帶來約2.69億港元收益，將於2022財政年度確認；並預期於今年12月15日前，收取蘇伊士新創建派發股息約1.21億元。

新創建透過出售兩項環境業務的主要資產，即蘇伊士新創建42%全部權益及重慶德潤環境12.55%實際權益，套現65.33億元。

集團行政總裁馬紹祥表示，優化業務組合有助集團精簡業務架構，令企業發展策略更清晰，並計劃把出售資產所得資金，增加在道路、現代物流及保險等業務的投資，為各持份者創造更多價值。

旗下Humansa委蘇嘉威為CEO

此外，新世界（0017）旗下的醫療健康業務Humansa今（15日）宣佈委任蘇嘉威（Don So）為行政總裁，即日起生效。

Humansa行政總裁蘇嘉威表示，集團希望透過Humansa品牌，在粵港澳大灣區建立個人化醫健服務能力和體系，以滿足對自身健康要求和關注度日益提升的消費群體需求。集團將提供多種醫健服務，還將秉承多學科協作診療理念，推出一站式綜合醫健方案。