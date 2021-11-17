傳恒大旗下房車寶在多個區域已幾近解散　年初獲163億元戰略投資

恒大（3333）陷入財務困難，更有報道指出，董事長許家印透過出售藝術品及抵押香港物業，向公司注入70億元，惟公司旗下房車寶有傳因資金及業務收縮等原因，在多個區域已近解散。

據《財聯社》引述接近恒大人士指出，因資金及業務收縮等原因，恒大房車寶多區域已幾近解散，僅留有部份人員善後。

據房車寶APP顯示，APP內的資訊最近更新時間已是本月初，其後已似乎並無更新。

恒大董事長許家印曾指出，有意今年內將房車寶分拆上市。房車寶過往更吸引了一批戰略投資者，投入了163億元資金。

曾修訂回購協議

其後在今年6月，房車寶與多名投資者的投資協議內的回購義務作出修訂。

恒大指出與10名房車寶的投資者，包括深圳市明晟都靈商貿有限公司﹑深圳市建惠投資有限公司及佛山市新明珠企業集團有限公司等，訂立修訂協議，就與投資方訂立的投資協議中的回購義務進行修訂。

投資協議原條款，將通過修訂協議修改為在相關投資者根據投資協定，要求回購其持有的房車寶股份時，公司及指定主體有權選擇按照回購價格（即相關投資方支付的總代價1.15倍）回購該投資方持有的全部投資股份；或不行使上述回購權利，由控股股東許家印承諾履行義務，並向相關投資方支付回購價格。

公司指出根據修訂協議，若投資協議的回購責任產生，公司有更大靈活性選擇如何履行回購責任。董事認為修訂協議的修訂，符合公司及股東利益。