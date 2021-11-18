莎莎：未來兩個月港澳業務或可收支平衡　財年下半年虧損續收窄

化妝品連鎖零售店莎莎（0178）今日（18日）中午公布現財年上半年業績，並於下午進行網上會議。公司表示，雖然虧損已收窄至1.81億元，但鑑於各地疫情存不確定性，暫時不會派息；又指出若公司現金流足夠營運以及扭虧為盈，或會重新考慮派息。

下半年度將關店5至8間

莎莎主席兼行政總裁郭少明表示，由於疫情反覆影響公司業務，但會繼續從控制成本入手。公司將會關閉租金過高或貢獻不多的店舖，如上半年在香港已減少10間店舖（7間遊客區及3間非遊客區），預計下半個財政年度將關店約5至8間。

按照目前計劃，莎莎預計至明年3月港澳店舖總數將會按年淨減少15至18間，亦強調不只是關閉店舖，同時物色合理租金的店舖持續開店。

他補充指，目前每月租金成本較前年8月高峰時已下跌逾四成，估計今年下半年會再下降兩成。

郭少明：有信心下半年虧損進一步收窄

郭少明表示，預計香港於今年內與中國內地通關機會較微，因此澳門的內地客銷售，是港澳市場達致收支平衡的關鍵之一，然而12月、1月為傳季銷售旺季，若澳門疫情受控，港澳地區業務有望在個別月份達到收支平衡，同時很有信心將下半年虧損進一步收窄。

郭少明指，在未來數月香港市場仍以本地客為主，會採取多管齊下的方法，針對豐富產品組合尤其增加保健產品等，以及加強店舖層面，為顧客提供更好的服務，另物色商機在宅區開設新店等業務機遇，以提升莎莎的銷售和本地市場佔有率。

內地重點發展大灣區

針對在內地發展，集團表示目前仍處於投資期，但考慮到疫情帶來的不確定性，故在本財政年度末的店舖目標由之前約100間調整至約80間。將會集中投放資源發展核心城市，尤其是大灣區和重點區域，體現集中本地化的管理效益和效率。

郭少明認為，大灣區對集團發展很重要，由於莎莎在該地區知名度高，而且地理方面較方便管理及容易，很有信心能夠帶來效益。