恒大傳向代理提出助促銷珺瓏灣貨尾　便獲支付被拖欠佣金

恒大債務風波持續，恒大主席許家印早前為了償還債務而變賣家中藝術品等外，據報指恒大向本地地產代理提出新佣金計劃，為促銷屯門「恒大-珺瓏灣」套現。

《南華早報》引述中國恒大和地產代理公司之前會議記錄報道，恒大向地產代理提出，若代理售出一個「恒大-珺瓏灣」貨尾單位，便會支付前期欠付的兩個樓價相若單位佣金。

報道引述曾參加其中一次會議的人士稱，恒大將在新交易達成後的48至72小時內支付兩套住宅的未付佣金。報道又指，恒大延遲支付佣金歸因於其現金流問題；該項目的融資結構也使得不可能動用大量資金來支付佣金。

對於有關報道，《香港01》向中原地產創辦人施永青查詢，施永青反問為何要放棄自己本身應有的權利，並明言不會接受，此安排是不公平。他又指出恒大應該要履行其應有責任，更指出其公司同事「一家大細都要開飯」，亦不可能在公司已完成其責任，卻要被要求加入其他條件。

恒大曾先後遭3間地產代理商入稟追討佣金

今年10月初，恒大先後遭三間本地地產代理商，包括美聯物業、香港置業和中原地產，入稟追討有關旗下新盤的佣金。據資料顯示，中原地產向恒大追討逾1億元佣金，涉及401個屯門恒大．珺瓏灣單位、42個長沙灣恒大．睿峰單位。至於美聯物業及香港置業則分別入稟高院向恒大追討逾4,748萬元佣金。

不過事件近日似乎出現轉機，恒大旗下長沙灣新盤恒大．睿峰，成功轉讓予項目的合夥股東鼎珮集團（VMS），而鼎珮集團承諾向地產代理支付佣金，據悉中原地產及美聯物業將撤回入稟狀，以觀察新股東是否履行承諾。

恒大．睿峰位於長沙灣東京街29號，全盤共414伙，自2019年底開售至今沽出224伙，尚餘190伙待售。參考已售出單位平均售價約890萬元計，待售住宅單位市值近17億元，連同商場及30個車位，估計恒大．睿峰待售部分市值約24億元。