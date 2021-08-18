恆大‧珺瓏灣2期延遲交樓一個月　恒大：新關鍵日期為9月17日

由內房恒大（3333）發展、位於屯門掃管笏之恆大‧珺瓏灣2期2期，原定本月13日交樓，惟至今仍未聞發展商開展交樓程序，有市場消息指，項目將延遲交樓約一個月。

據消息透露，發展商恒大上星期已向恆大‧珺瓏灣2期之買家發信，指項目將延遲交樓約一個月，最新關鍵日期為2021年9月17日。恒大集團於內地之債務風波不斷延續，早前有指集團在港的住宅項目，出現按揭隱憂。不過，市場消息則指，今次延遲交樓屬正常程序，對買家之樓按及付款未有影響。

恒大：努力爭取8月份取得滿意紙

發展商恒大今日回覆《香港01》記者查詢時表示，恒大代表賣方的律師樓已於8月9日向恆大‧ 珺瓏灣2期的業主發出延遲交樓通知，新關鍵日期為9月17日，發展商的項目管理團隊正努力爭取在8月份內取得滿意紙，再啟動交樓程序。

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恆大·珺瓏灣分兩期發展，其中，第1期共提供754伙，第2期則提供1,228伙，合供提供1,982伙，戶型由開放式至三房不等，另設有22幢獨立洋房。項目第1期於今年7月初開展交樓程序，住戶已陸續入伙，兩期至今累沽逾1,705伙。