維港投資｜拍「鬼片」宣傳百分百可堆肥科技　助解決塑膠問題

長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）近年熱衷於投資初創科技公司，誠哥亦曾提及希望利用科技改變世界。除了對「未來科技」有興趣，維港投資亦關注ESG（環境、社會和企業管治）投資。

本周三（24日）在社交網站Facebook推出短片「突襲」，宣傳百分百可堆肥（100% Compostable）新科技，短片包裝成電影預告片《超渡樽頸位》，拍攝班底強勁，包括《媽媽的神奇小子》導演尹志文聯手製作，以及「鬼王」潘紹聰配音。

將膠樽生動包裝成「厲鬼」，輪迴（分解）無期。（資料來源：維港投資Facebook宣傳短片）

膠樽化成「厲鬼」 維港投資新科技解決問題

單看預告片《超渡樽頸位》名字及製作班底就知短片主題以靈異為主軸，故事中多隻由膠樽化成的「厲鬼」輪迴無期，其孽與害在人間五百年不散。驅鬼人慣常做法無用之餘，還遭孽纏身。結局指要解開百年「膠結」，拯救人類命運及未來，就要在無可挽回之前，找到百分百可堆肥（100% Compostable）科技。相信這個百分百可堆肥科技就是維港投資發掘的新科技，解決無法分解的問題。

在疫情下，外賣需求大增，即棄膠餐具用量亦隨之上升。（余俊亮攝）

加拿大公司Erthos 推出可分解即棄餐具

翻查資料，維港投資近年投資包括研發技術的Notpla及Erthos，相信宣傳片提及的百分百可堆肥科技就是出自加拿大公司Erthos。Erthos主要研究以農作物副產品樹脂，代替傳統製塑原材料聚丙烯，可直接於注模機器使用，生產出堅硬的即用即棄代塑用品，以取代一次性即棄塑膠餐具，重點是能百分百可堆肥，全天然分解。​​據悉Erthos在明年會向很多公司推廣，支持快餐店使用完全分解的餐具，最快可於明年量產。

在疫情下，外賣需求大增，即棄膠餐具用量亦隨之上升。香港政府最近推出的「管制即棄膠餐具計劃」，成效仍有待觀察。維港投資卻從源頭著手，期望以創新科技解決塑膠問題，再次以科技改變世界！