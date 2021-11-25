瑞銀明年料「股優於債」　趁低吸納醫療板塊　一籃子配置減風險

瑞銀今日發布《2022年度展望》，該行認為明年環球資產配置中，建議「股優於債」，當中歐洲、日本股市看好一線，而美股、新興市場則維持中性；外滙則看好美元及英鎊，不建議日圓及瑞郎。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆指，明年看好股票多於債券，由於明年利率上升速度或比想像更快，預期債券的壓力比較大，故看好股票。

瑞銀建議，可留意下半年表現落後的醫療板塊。被問到市場能否承載眾多未有盈利的醫藥公司，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指，醫療行業分為不少板塊，包括傳統藥廠、CRO、生物科技，而目前唯一未錄盈利主要是生物科技公司。

李智穎認為，這些生物科技公司表現會有波動，部分公司或跑出，但強調整個醫療板塊不存泡沫，部分公司現金流十分充裕。投資策略方面，她建議以一籃子的方式配置，避免投放單一企業。

今年A股跑贏港股，李智穎認為主要是受監管的行業主要在港股上市。她指出，H股的合成上，有四成屬新經濟股，全部沒有在A股上市，例如是電商、教育股，故此政策風險影響不在A股出現。