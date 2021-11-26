阿里巴巴穿底　累港股MPF「搭沉船」　彭博評論︰染藍時機奇差

阿里巴巴﹙9988﹚今日盤中低見130.2元，續創本港上市新低，股價較去年高位﹙309.4元﹚腰斬有餘，令不少散戶輸錢。去年9月阿里巴巴納入恒指成份股，因而成為不少港股MPF的必然之選，打工仔變相「不情願」地買入該股而間接「損手」，彭博評論文章為他們抱不平，直言感到同情。

恒指表現敬陪末席

文章指出，阿里納入藍籌的時機奇差﹙extraordinarily bad﹚，因自2020年9月7日染藍後，股價已腰斬，拖累恒指成為全球表現最差的市場之一。據彭博匯編的追蹤指標，截至本周三﹙24日﹚，92個主要指數中，在過去的12個月恒指表現排91位，近乎包尾，而最差則是國指，兩者成份股都有阿里巴巴！

至今日﹙26日﹚中午收市，恒指今年累瀉11.08%，國指則瀉19.6%。

阿里巴巴今日盤中低見130.2元，續創本港上市新低。﹙路透社﹚

納入阿里非必然之選

評論認為，納入阿里巴巴做成份股，不是一個顯然或必然之選，原因是恒指公司需更改指數規則，以便納入阿里這類第二上市及同股不同權公司。

評論又指，恒指在強積金中具主導地位，主要的強積金供應商，如宏利金融及滙豐都有提供恒指相關的MPF，換言之這些基金的投資者，在最壞的時機把部份退休金投放在阿里身上。更甚者，阿里佔恒指的權重，由最初的4.8%，一度升至今年7月的10.5%，其時阿里股價已自高位蒸發三分之一，至周二權重方回落至6.8%。

翻查資料，以MPF龍頭之一的滙豐為例，截至周四﹙25日﹚，該行提供的恒生中國企業指數基金過去12個月累跌15.82%，中國股票基金累跌9.75%，中港股票基金累瀉8.03%，恒指基金瀉5.58%，4隻基金十大持倉都包括阿里巴巴，佔組合比重分別為8.3%、8.7%、7.3%及7.7%。

阿里巴巴納入做成份股，不少打工仔的MPF也有持有。﹙資料圖片﹚

籲無需急於行動

評論指出，當初納入阿里巴巴做成份股，在咨詢市場時，獲廣泛支時，其後阿里亦一度起飛，之後方遇上監管風暴。現在雖然有點事後孔明，但評論認為，並無任何事逼使恒指公司倉促行動，在投資者情高漲時，納入一間本來不合資格的公司。文章坦言，恒指公司可全權酌情決定加入或剔除什麼股票，但這與其他國際指數以規則為本的做法不同。

文章補充，指數匯編者不能試圖成為「市場擇時者﹙market-timers﹚」，「等一等」也無礙，香港未來的退休人士起碼會感謝他們！