憂新冠肺炎變種病毒傳染力更強　投資者避險情緒升溫　美債息大瀉

新冠肺炎已爆發近2年，問題仍未完全解決之餘，更再出現新型變動病毒，新變種病毒被指傳染力超越Delta變種病毒，即時觸發投資者避險情緒，資金流入避險債券及日圓等資產，其中美國2年及3年期國債孳息率，分別大跌2成及15.8%，日圓則直迫114關口。

美國2年期國債孳息率最新報0.5334厘，跌17.1%，3年期美國國債孳息率跌13.9%至0.8303厘。10年期國債孳息率最新報1.533厘，跌6.76%，30年期國債孳息率最新報1.883厘，跌4.45%。

除美國國債獲投資者吸納外，多國或地區政府發行的債券獲投資垂青，其中德國10年期國債孳息率跌至負0.3095厘，日本10年期國債孳息率跌至0.067厘。葡萄牙7年期國債債息更由正轉負，最新為負0.041厘。

投資者不單止將資金泊入債市，作為傳統避險貨幣的日圓亦獲投資者支持，美元兌日圓最新報114.01，美元兌瑞士法郎跌幅更達1.05%，最新報0.9262。

金價上揚重上1800美元

金價亦在投資者避險情緒主導下上揚，紐約期金每盎司最新報1,812.7美元，升1.44%；現貨金最新報1,809.24美元，升1.14%。

債市及金市上揚，相比之下股市表現更為失色，美國三大指數期貨均下挫，道指期貨最新報34992點，跌844點，標普500期貨最新報4614點，跌95點，納指期貨最新報16168點，跌240點。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三個主要市場股市，跌幅介乎2.9%至3.6%。