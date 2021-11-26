優品360中期賺2270萬元　派息1.5仙　將物色合適機會拓展零售網絡

零售連鎖店優品360（2360）公布截至今年9月底止中期業績，擁有人應佔溢利2,269.9萬元，按年減少36.4%；若扣除去年同期錄得非經常性補貼收入，其應佔溢利按年增加56.5%，派中期息1.5仙。

公司指出期佈收益8.62億元，按年增加21.7%；毛利率按年增加0.9個百分點至32.3%。同店銷售增長為5.6%。

期內在港澳兩地增設10間分店，並已選定於將軍澳日出康城開設環球美酒食品店「FoodVille」。截至今年9月底，合共擁有129間分店，其中124間在香港，5間在澳門。

公司指出展望未來，將繼續致力於不斷尋找適當機會以拓展其於香港及澳門零售網絡，並持續審視店舖的區域分佈，尤其加大於住宅區域之佈局，以更好地滿足本地社區的消費需求。同時不時審視市場的店面擴張機會，持續調整現有零售店舖之空間佈局，務求為顧客提供舒適及休閒的購物體驗，並提升每間零售店舖之銷售效率。