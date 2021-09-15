4少女認刑毀優品360免拘留　上訴庭認為太輕　還柙先取更生報告

四名少女16至19歲少女，前年修例運動期間，與他人一起破壞被指為「藍店」的「優品360」，承認刑事毀壞罪後，被判感化或社會服務令。律政司認為判刑過輕提出覆核，並指4人涉與其他同黨分工合作，令店內客人驚慌而逃。上訴庭三名法官今(15日)聽取陳詞後，認為原審判刑明顯過輕，遂撤銷該判刑。法官先為4名被告索取更生中心報告，把判刑押後至10月7日，期間4名被告需還柙看管。



原有判刑全被取消

四名被告：陳佩塋（18歲）、曾梓嫣（18歲）、16歲少女和黃斯曼（19歲），早前一項刑事毀壞罪，控罪指她們前年10月13日，在新都會廣場5樓「優品360」內，損毀彩鷗國際有限公司的財產。除16歲少女被判感化令24個月外，其他三名被告均判社會服務令240小時。此外，4人亦須要賠償1134.5元予「優品360」。法官撤銷她們原本的判刑，並需還柙看管後，有多名女親友在庭外痛哭。

控方指被告與同黨有分工合作

律政司的代表今陳詞指，4名女被告和與案中其他同黨有分工合作，分別負責撐傘和掃跌貨架，當時店內的顧客驚慌而逃，強調案情嚴重，認為應判拘留式刑罰。

代表被告的律師回應稱，4名被告案發時年輕，受網上號召影響而犯案，案發至今的兩年間已沒有犯事。原審的判刑或有不足，但非明顯錯誤致上訴庭需作出干預。

案件編號：CAAR8/2021

控方就修例案件要求覆核刑期的主要案件，大部份都改判拘禁性刑罰。(詳看下圖)