洗米華案｜摩通料澳門VIP賭廳收入縮5成　專家籲投資者要留神

澳門太陽城集團（1383）主席周焯華（外號「洗米華」）涉嫌在內地從事開設賭場，昨日（26日）被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕，並敦促其盡快投案自首，繼而被澳門司警拘捕。外資大行摩根大通發表最新報告指，案件或對澳門博彩行業帶來負面影響。

摩根大通發表最新報告指，就上述案件，預計未來數周，澳門來自貴賓廳的收入將縮減30%至50%。該行續指，周焯華是澳門博彩中介龍頭，其業務佔中介市場40%至45%，或當地以2019年計的整體賭收約15%，認為此事將對行業帶來一定的影響。

不過，摩根大通指，貴賓廳業務佔2019年澳門整體賭收不足4成、佔EBITDA不足15%。由於2020年以來的嚴格審查，該行已就貴賓廳對行業的潛在貢獻進行調整，估計貴賓廳業務只會推動運營商於2023年EBITDA的1%至4%，或整個行業利潤的約2%。故該行指，是次案件不再影響其對澳門賭業的估計，又認為是次消息將打壓市場情緒，不建議投資者徹底增持該行業。

濠賭股上周五（26日）跟隨港股大瀉，疊加憂慮新冠變種病毒蔓延影響通關，其中藍籌金沙中國（1928）大瀉7.2％，銀娛（0027）亦倒退6.77%，太陽城亦挫7.3%。(資料圖片)

收緊資金為內地監管方向

事實上，在「洗米華」事件發生前夕，濠賭股上周五（26日）已跟隨港股大瀉，疊加憂慮新冠變種病毒蔓延影響通關，其中藍籌金沙中國（1928）大瀉7.2％，銀娛（0027）亦倒退6.77%，太陽城亦挫7.3%。

對此，善恆證券策略師鄭昆侖認為，濠賭板塊自今年3月以來一直處於弱勢，主要與內地加強監管，收緊北面資金加快流向南面有關，「洗米華」事件可能是一個催化劑。他指出，澳門的賭業收入主要是來自貴賓廳業務和中場業務，中場收入於疫情前其實比較穩定，惟貴賓廳業務則已有放緩，甚至有倒退的跡象。

鄭昆侖續表示，投資者需要明白一點，就是內地監管的大方向是趨向縮緊資金政策，因此若投資者持有濠賭板塊的股票，需要小心留意；考慮到即使澳門較其他地區更早通關，但其濠賭業務並未因此而有顯著改善，而且市場再度憂慮變種病毒的出現，所以投資者需要加倍留神。