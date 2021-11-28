洗米華案｜澳門司警證拘周姓商人等11人　被捕人認海外架賭博平台

澳門司警今午(28日)召開特別新聞發佈，證實拘捕一名報稱商人的47歲姓周男子，同時拘捕另外10人，而經初步盤問後，被捕人士承認海外架設網上平台進行有關犯罪活動，但對其他調查拒絕合作。

浙江省溫州市公安局是於上周五（26日）發布案情通報指，以澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（綽號「洗米華」）為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，溫州市人民檢察院依法對疑犯周焯華批准逮捕。昨日（27日）早上有消息指，周焯華已被澳門司警帶走，以協助調查。



澳門司警：有不法集團利用澳門經營貴賓廳於海外架設賭博平台

澳門司警今午召開記招表示，2019年8月收到情報後，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務，於海外架設賭博平台，並招攬內地居民進行不法網絡賭博。集團將不法獲得的財產，透過娛樂場貴賓廳帳戶，經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。由於有關證據及資料較多，仍在點算當中，日後如有後續會再次公布。

被捕人士承認海外架設網上平台 惟對其他調查拒絕合作

澳門司警於2020年4月轉為專案，並繼續深入調查。並因時機成熟，於今年11月27日凌晨採取行動，在皇朝多個單位、路環住宅單位，成功緝獲多名嫌犯。其中一名拘留犯為47歲的周姓男子，報稱商人 。而經初步盤問後，各被捕人士均表示，承認海外架設網上平台進行有關犯罪活動，即經營有關賭博活動及電投網站，但對其他調查拒絕合作。

扣押超過300萬元現金 追緝其他在逃人士

澳門司警亦指，本案搜獲大量裝置，包括電腦伺服器、電子儲存裝置，並扣押超過300萬元現金，稍後將以「犯罪集團」、「不法經營賭博」及「清洗黑錢罪」，將有關人士移送檢察院，並繼續深入調查，追緝其他在逃人士。

澳門司警今午(28日)召開特別新聞發佈，證實拘捕一名報稱商人的47歲姓周男子，同時拘捕另外10人。（澳廣視FB截圖）

問到是次行動是否與內地溫州檢察院有關，澳門司警強調，本次行動為自主搜集情報，以及與世界各地執法機關交流，而採取的調查行動；又指手上並無內地的相關資料作對比，一切按照澳門的法律及法規程序進行。

對於記者的提問，澳門司警無否認「洗米華」為本案被拘留疑犯之一，指其他報稱高級行政人員的疑犯，為犯案集團高層。

對於溫州檢察院批准逮捕周焯華、並敦促盡快投案自首。據澳門傳媒報道，周焯華創辦的太陽城集團發言人表示，太陽城博彩中介一人有限公司目前正全力跟進相關事件，並強調公司旗下所有業務，均在澳門政府的監管下依法如常運作。

翻查資料，內地新華社主辦的《經濟參考報》，早於2019年就刊登報道，點名批評周焯華及其控制的「太陽城網絡賭博平台」涉嫌違法，對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害，應當引起監管部門的高度重視，更引述專家形容是「綻放在中國的網絡賭博『最大罌粟花』」。

周焯華數日後召開記招作出聲明，指公司一直遵守澳門特別行政區政府的法律法規，依法守法營商。今後將以澳門的法律法規為準則，作為日後經營集團產品及服務的標準。即使在其他國家地區屬法律容許經營的產品，但澳門法規不容許的情況下，集團亦不會採用，以澳門的法律為依歸。