洗米華案｜太陽城集團澄清並無經營貴賓廳業務　周焯華已辭任主席

太陽城在澳門賭場經營的貴賓廳業務從今日（1日）起停止營運。由周焯華任大股東的太陽城集團（1383）發公告，指出公司在澳門並無經營任何貴賓廳業務，有關業務由太陽城博彩中介經營，而該公司是由周焯華全資擁有。由於相關業務並非由公司經營，所以無法評論上述貴賓廳業務情況。

公司指出於周一（29日）的公告內指出，太陽城博彩中介為其旅遊業務分部的酒店住宿產品的主要供應商。在今日獲告知，太陽城博彩中介於短期內未能為公司提供酒店住宿產品，亦考慮到Omicron病毒迅速傳播，因此旅遊業務分部已暫停營運。

公司指出在周一的公告已指出，今年上半年向太陽城博彩中介作出總採購2,527.2萬元，而來自銷售酒店住宿產品收入為2,587.7萬元人民幣，佔期內持續經營收入17.4%。

公司又指出今日收到周焯華函件，內容為其本人辭任董事會主席及執行董事職務，即日生效。原因與針對周焯華的待決法律程序，其辭任將符合公司最佳利益，同時可讓他投放更多時間於私人事務。公司會適時就委任主席另作公告。

太陽城集團會在明日（2日）復牌。