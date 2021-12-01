洗米華案｜太陽城集團全線貴賓廳停運　勞工局：必依法保僱員權益

澳門太陽城集團主席周焯華、即「洗米華」被羈押， 澳廣視昨深夜（11月30日）報道太陽城集團在澳門銀河與星際酒店內的貴賓廳將在今（12月1日）零時起關閉，換言之太陽城集團的所有賭廳都暫停運作。就太陽城全線貴賓廳關閉事件，澳門勞工事務局表示關注，並指已與有關公司聯絡了解其僱員工作安排，並要求公司提交資料，暫未接獲該公司僱員投訴個案。



勞工局暫未接獲太陽城員工投訴個案。（澳門政府焹站）

昨有傳言指太陽城所有場面員工今日起停薪留職直到另行通知，但太陽城集團回覆澳門傳媒時澄清沒有推出停薪留職措施，由於涉及貴賓廳停業，稍後將有相應架構調整。

太陽城澳門網站無法瀏覽 勞工局暫未接獲員工投訴個案

太陽城澳門網站今日無法瀏覽，澳門勞工局則指，按照現行勞動範疇相關法律規定，僱員勞動權益及勞動債權均有保障，若發現企業因營運轉變而引致僱員權益受影響，局方會向受影響本地僱員提供一站式綜合服務，除保障僱員勞動權益外，亦會主動了解其就業意向，協助就業登記及配對，推介合適職業培訓資訊，從而協助僱員儘快重投就業市場。

澳門太陽城集團主席周焯華正被羈押。（資料圖片）

太陽城澳門網站今日（12月1日）無法瀏覽。（網頁截圖）

勞工局表示將持續跟進有關情況，倘僱員認為自身勞動權益受損，可向局方作出反映，局方必定依法跟進及處理，以保障僱員合法勞動權益。

▼周焯華11月27日被澳門司警拘捕▼



+ 1

勞工局特設諮詢專線供查詢

勞工局指，如受今次事件影響的僱員對勞動權益方面有任何問題，可於辦公時間致電特設諮詢專線6288-6091，或於辦公時間到勞工事務局查詢。