01獨家・洗米華案｜再多兩港人涉案　溫州公安去年赴珠海跨省搜捕

太陽城集團主席周焯華（洗米華）的案件，先由溫州公安發出批准逮捕引爆，澳門司警隨即在翌日（11月27日）在澳門拘捕包括周焯華合共11人。《香港01》調查發現，包括港人周振熙，他是「遊澳集團」行政總裁。遊澳業務包括資訊科技、媒體，是澳門《力報》的母公司。

溫州公安去年7月拘捕港人張寧寧，指她是犯罪集團骨幹，記者調查發現，原來當時溫州公安曾到珠海「跨省搜查」遊澳的珠海辦公室，拘捕多名內地和香港員工，包括香港人李紹聰。



▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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澳門拘捕11人 唯一港人為周振熙

澳門司警11月27日拘捕周焯華共11人，連日來一直無公布被捕者的名字，翌日記者會一直以「周姓商人」稱呼，並公布其中一名「拘留犯」為姓周的香港居民，報稱高級行政人員。

《香港01》從多個消息渠道確認，被捕的香港人，就是「遊澳集團」行政總裁周振熙。澳門司警回覆查詢指，基於司法保密未能提供任何資料。《香港01》正向遊澳集團查詢周振熙被捕事宜。

遊澳集團為《力報》母公司 業務包括資訊科技

澳門傳媒指遊澳集團股東是周焯華，由周振熙主理，主要業務包括電子商務、旅遊、資訊科技和媒體，是澳門《力報》的母公司。遊澳與太陽城澳門總部同層辦公，除了《力報》外，其他業務多數與太陽城有關。

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周振熙是香港人，擔任六間本港註冊公司的董事，以香港身份證和澳門住址登記，包括「遊澳門（香港）旅行社有限公司」、「訊力（香港）科技有限公司」等；亦擔任八間內地公司的董事或監事，包括「珠海市珠澳跨境工業區訊力科技有限公司」、「珠海市遊澳商貿有限公司」等。

2020年7月，遊澳集團位於珠海跨境工業區的辦公室，被溫州公安跨省搜查。《香港01》獲得事發後的相片，有電腦硬碟被帶走。

溫州公安去年到珠海「跨省搜捕」

記者進一步調查，發現原來早於去年7月，浙江省溫州市的公安，曾到廣東省珠海市的珠澳跨境工業區，跨省搜查「訊力」的辦公室，帶走多人，最後拘捕一名內地人和一名香港人。

消息指，被捕的港人名為李紹聰，是訊力的營運總監，在內地被拘留至今，家人一直擔心。他是「珠海市珠澳跨境工業區訊力科技有限公司」的法定代表人。

訊力是遊澳子公司，為太陽城系內企業開發網站。（訊力網站）

與網上賭場有關

《香港01》獲得當日公安搜查後的現場相片，可見電腦硬碟被拆走。消息指，「遊澳」和「訊力」涉案，與網上賭場及會員有關。

遊澳是澳門《力報》的母公司，周振熙亦常與出席《力報》的活動。據《力報》員工指，目前公司仍然運作，但仍未收到11月的薪金。

▼11月26日溫州公安通報▼



《香港01》周三獨家報道，溫州公安公告周焯華「犯罪集團」的骨幹成員張寧寧，原來是香港人，亦與2020年7月在內地被捕。

對於李紹聰在內地被捕，香港保安局發言人指，特區政府在去年7月接獲內地當局的通報後，已按機制及當事人提供的資料作出適當跟進；而就周振熙在澳門被捕，保安局指，香港現時並沒有就居民被採取刑事強制措施或提出刑事檢控的情況，與澳門訂立相互通報機制。