上季以「永久離港」原因提取MPF宗數創新高　BCT銀聯﹕不限於移民

積金局最新公布截至今年9月底的第三季，共有9,300宗「永久離港」為由而申請提取強積金個案，為有紀錄以來最高。

對於今年香港出現移民潮，BCT銀聯指第二季「永久離港」申請提早取回強積金的個案較首季升四成，而第三季與第二季相若，至於今年10月及11月續有回落跡象。公司指，「永久離港」並不限於移民，當中還包括結束在港工作而返回原居地的僱員。

37個受託人分批遷入積金易

至於積金局計劃由2023年開始將受託人依次有序過渡至「積金易」（eMPF），平台最早於2025年全面投入營運。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，公司積極與積金局及積金易平台推展及構建eMPF，預計積金局今個月將有初步實質提議如何分批將37個受託人計劃逐步遷入eMPF。

劉嘉時透露，由2023年下半年至2025年上半年，37個受託人計劃預計分四批遷入，但先後次序仍待安排。她又指，每個計劃的搬遷需要9至12個月時間作準備，「單講地址，13個（受託人格式）都唔同」，故此需要時間讓eMPF平台統一並讓受託人配合。

BCT銀聯指第二季「永久離港」申請提早取回強積金的個案較首季升四成，而第三季與第二季相若，至於今年10月及11月續有回落跡象。（資料圖片）

美國企業盈利支持美股造好

對於最近推出的BCT美國股票基金，BCT銀聯集團副行政總裁李德麟直言，「美國咁大個市場無理由唔覆蓋」，始終美國股市是全球最大的股票市場，同時亦值得投資。該基金的基礎投資將同時追蹤標準普爾500指數及納斯達克100指數，是全港首隻混合兩種指數表現的基金。

他認為，美股市場有好有壞，近日因聯儲局收水言論及變種痛毒Omicron出現，使股市回落，但美國企業盈利保持增長，能支撐美股向上，認為從低位分段吸納更是強積金長線投資的機會。然而，他對於中港市場有所保留，始終內地的監管政策帶來負面影響，保持謹慎看法。

BCT銀聯指第二季「永久離港」申請提早取回強積金的個案較首季升四成，而第三季與第二季相若，至於今年10月及11月續有回落跡象。（資料圖片）

李德麟預告，BCT銀聯在明年上半年將推出新基金，主要為退休人士而設，志在有穩定表現及現金流，讓成員在退休可持續投資並獲得穩定回報。