Mandy Lieu抵押豪宅低調放售　底價1.05億　代理以洗米華樓做賣點

澳門娛樂大亨、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）日前因涉嫌在內地非法經營賭博在澳門被捕。《香港01》獨家報道在周焯華被捕當日﹙11月27日﹚，由其公司持有、市值約5,500萬的九龍站豪宅天璽高層單位承做二按，抵押予新濠國際（0200）旗下的新濠博亞（澳門）還債。無獨有偶，11月初周焯華的「情人」Mandy Lieu，亦將市值約1.2億的西半山珒然高層單位抵押予同一公司。



據《香港01》最新獲得的消息，Mandy Lieu正低調放售珒然單位，叫價由原來1.2億元減至1.05億元的「底價」。有負責豪宅盤的代理以「超級豪宅收藏品」、「洗米華物業」作為該單位的賣點。



最新叫價僅略高於7年前買入價

Mandy Lieu珒然豪宅雖然已抵押予新濠博亞（澳門），但放售消息近日在市場流傳。記者從代理口中得知，該單位原本叫價1.2億元，現最新「底價」為1.05億元，賣點除了是「超級豪宅收藏品」外，還指明是「洗米華物業」。

據了解，放售消息一出，已有大量客人希望預約睇樓，然而該單位並非「鎖匙盤」，客人如要睇樓景，只能約其他樓層的放租或出售單位，代理向記者稱︰「好多人有興趣，不過劉小姐﹙Mandy Lieu﹚暫時無意畀人睇樓。」

翻查資料，2014年Mandy Lieu一筆過斥逾9,132萬元，購入珒然一個實用面積2,182方呎的高層單位連一車位，呎價4.2萬元，現市值約1.2億元。換言之，假如Mandy Lieu以「底價」1.05億甩手，計及交易費等成本，料微賺約783萬元離場。

2014年，Mandy Lieu一筆過斥逾9,132萬元，購入西半山豪宅「珒然」一個實用面積2182方呎的高層單位連一車位，該單位被外界視為與「洗米華」的「愛巢」。（美聯物業圖片）

據悉早於數月前已按樓

「洗米華」與Mandy Lieu育三女一子，二人2019年傳出分手後，女方與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。由於Mandy Lieu為單位的唯一業主，在洗米華被補之時，傳出把單位抵押予新濠澳門的消息，因而獲得不少網民掌聲，稱她「有情有義」。

不過，據記者獲悉，其實早於數個月前，Mandy Lieu珒然的單位連同周焯華九龍站豪宅天璽高層單位已抵押予新濠。有熟悉澳門博彩業界的人士向《香港01》稱︰「估計早幾個月前已經抵押咗呢兩層樓，但嗰陣大家都未知有幾『大鑊』，到而家『出事』咪即刻『落釘』！」

原來，行內有所謂稱「空中釘」的做法，其為一種比較特別的貸款方式，一般是借款人簽署所有樓宇按揭相關的文件後，業主要求律師樓暫緩登記該按揭契上田土廳。在田土廳未接受到律師樓上交按揭註冊之前，有關貸款屬於私人貸款，直到律師樓將按揭契註冊時，那筆貸款才變成按揭貸款，查冊時人人皆知，也對債權人較有保障。這解釋了為何至周焯華被補前後日子，新濠「落釘」。同時，由於文件上田土廳需時約一個月，換言之周焯華早於「落釘」前一個月已經作出一些相關安排。

周焯華與Mandy Lieu育三女一子，二人2019年傳出分手後，女方與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。

按樓或非財困 僅為貴賓廳業務「對數」

有趣的是，業主「撲水」，可把物業抵押予銀行或財仔，為何周焯華卻選擇抵押予澳門博彩公司？上述行內人士估計，周焯華未必如外間所想般財困而按樓，事關他作為博彩貴賓廳龍頭中介人，於澳門各大賭場也有經營貴賓廳業務，賭場與賭廳間平日素有業務及錢銀往來，但近期「風聲」趨緊，賭場也「落雨收遮」以買個保險，該業內人士續分析道︰「有條line俾洗米華拎錢，幾個月前洗米華已經『聞到味，draw咗錢』，拎兩間豪宅同新濠『對數』﹙抵押﹚。」

上述說法，或多或少於珒然的抵押文件得到一些支持。《香港01》稍早前引述抵押文件，發現借貸人為周焯華全資擁有、在澳門經營貴賓廳的太陽城博彩中介一人公司，並由Mandy Lieu越洋簽名，為周焯華抵押豪宅還債。抵押文件指出，「太陽城博彩中介」已透過Mandy Lieu向「新濠博亞（澳門）」申請借貸額度。不過，文件未有列明具體借貸額及借貸條款，只表示條款會由兩公司不時共同訂立，而Mandy Lieu同意拿出珒然單位作借貸擔保，若有違約會沒收單位。

由於Mandy Lieu珒然單位已抵押予新濠博亞（澳門），Mandy Lieu或借貸相關人士若違約，新濠澳門作為承按人有權沒收單位。《香港01》向新濠查詢是否知悉Mandy Lieu賣樓，以至向周焯華借貸原因及日期等，惟截稿前未有回覆。