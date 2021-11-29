01獨家・洗米華案｜Mandy Lieu半山豪宅　抵押予新濠子公司還債

澳門商人、太陽城集團（1383）創辦人周焯華（綽號「洗米華」），涉於內地非法開設賭場，上周六（27日）被澳門司警拘捕。

《香港01》發現，周焯華的「情人」Mandy Lieu，在洗米華被捕前20多日，將二人的前「愛巢」、 市值約1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，抵押予新濠國際發展（0200）旗下的新濠博亞（澳門）。



▼周焯華11月27日被澳門司警拘捕▼



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Mandy Lieu 11月初抵押半山豪宅

《香港01》發現，「洗米華」的「情人」Mandy Lieu於11月4日，將一個西半山豪宅「珒然」的高層單位，抵押予何猷龍擔任主席的新濠國際旗下「新濠博亞（澳門）股份有限公司」（Melco Resorts (Macau) Limited），以抵欠下該公司的全部債務（to secure all sums of moneys including general credit facilities）。

Mandy Lieu為單位的唯一業主，過往未曾將單位承按或抵押借貸。是次將單位抵押予新濠博亞（澳門），即Mandy Lieu或借貸相關人士若違約，新濠澳門作為承按人可沒收單位。

何猷龍擔任新濠國際主席。（資料圖片 / 張浩維攝）

「新濠博亞（澳門）」，屬新濠國際發展（0200）旗下美國上市公司「新濠博亞娛樂」的附屬公司。新濠博亞（澳門）持有公司的博彩專營權。

《香港01》正向新濠國際查詢債項事宜。

周焯華與Mandy Lieu育三女一子，二人2019年傳出分手後，女方與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。

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9000多萬一筆過購入 曾被拍攝二人一同回家

2014年，Mandy Lieu一筆過斥逾9,132萬元，購入西半山豪宅「珒然」一個實用面積2182方呎的高層單位連一車位，呎價4.2萬元，現市值約1.2億元。有傳媒曾發現「洗米華」與女方一同返回珒然，故該單位被外界視為二人的「愛巢」。

「洗米華」與Mandy Lieu育三女一子，二人2019年傳出分手後，女方與子女定居英國，但仍形容與「洗米華」是「一家人」。