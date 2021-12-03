洗米華案｜Mandy Lieu抵押豪宅文件曝光　越洋簽名為貴賓廳還債

周焯華（洗米華）11月27日被澳門司警拘捕，《香港01》早前揭發，他的情人Mandy Lieu上月初將二人市值1.2億元的西半山前「愛巢」，抵押予新濠國際發展（0200）子公司。

抵押大宅的文件終曝光，借貸人為周焯華全資擁有、在澳門經營貴賓廳的太陽城博彩中介一人公司，證Mandy Lieu越洋簽名，為周焯華抵押豪宅還債。



周焯華的「情人」Mandy Lieu抵押名下市值1.2億元的西半山豪宅珒然高層單位，為周焯華的公司還債。

周焯華（洗米華）的「情人」Mandy Lieu於11月4日，即周焯華被捕前20多日，將名下一個市值1.2億元的西半山豪宅「珒然」高層單位，抵押予何猷龍擔任主席的新濠國際旗下「新濠博亞（澳門）股份有限公司」（Melco Resorts (Macau) Limited）抵債務。

▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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Mandy Lieu為抵押人 太陽城博彩中介為借款人

《香港01》發現，Mandy Lieu抵押豪宅的文件列明，有關債務的借貸人為「太陽城博彩中介一人公司」，亦即是周焯華全資擁有、在澳門經營貴賓廳的公司。周焯華作為該公司的董事及管理人，更親自在抵押文件上簽名。

抵押文件指出，「太陽城博彩中介」已透過Mandy Lieu向「新濠博亞（澳門）」申請借貸額度。不過，文件未有列明具體借貸額及借貸條款，只表示條款會由兩公司不時共同訂立，而Mandy Lieu同意拿出「珒然」單位作借貸擔保，若有違約會沒收單位。

周焯華全資擁有「太陽城博彩中介一人公司」，為該公司的董事及管理人。（資料圖片 / 陳順禎攝）

Mandy Lieu越洋簽名 英國律師見證

已移居英國的Mandy Lieu為抵押人（Morgagor），她越洋簽署抵押文件，並由英國律師作見證人。

上市公司太陽城集團（1383）早前發公告，撇清與「太陽城博彩中介一人公司」的關係，指後者為周焯華全資擁有，與集團無關。而周焯華亦在12月1日辭任太陽城集團主席及執行董事。

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2014年，Mandy Lieu一筆過斥逾9,132萬元，購入西半山豪宅「珒然」一個高層單位連一車位。單位實用面積2,182平方呎，呎價4.2萬元，現市值約1.2億元。有傳媒曾發現「洗米華」與女方一同返回珒然，故該單位被外界視為二人的「愛巢」。Mandy Lieu為該單位的唯一業主。

2014年，Mandy Lieu一筆過斥逾9,132萬元，購入西半山豪宅「珒然」一個實用面積2182方呎的高層單位連一車位，該單位被外界視為與「洗米華」的「愛巢」。（美聯物業圖片）

除「珒然」單位外，《香港01》亦發現周焯華在11月27日，即他在澳門被捕當日，將用「太陽世紀發展」持有、市值約5,500萬元的九龍站豪宅天璽高層單位二按，抵押予新濠國際發展（0200）旗下的新濠博亞（澳門）還債，為同月內第二次將關聯豪宅抵押予新濠博亞（澳門）。周焯華及太陽國際（8029）主席鄭丁港各持有「太陽世紀發展」的一半股權。

周焯華被捕當日，「太陽世紀發展」再將現市值約6,000萬元的天璽高層單位二按，抵押予新濠博亞（澳門）還債。（資料圖片／蔡正邦攝）

何猷龍為新濠國際主席。（資料圖片 / 張浩維攝）

▼11月26日溫州公安通報▼

