中概股暴跌引發華爾街恐慌　投資機構卻指出正是撈底時機

上周五（12月3日），在滴滴宣佈擬從紐約退市，將來會香港上市後，美股中概互聯股當天集體大幅下挫，納斯達克金龍中國指數周五暴跌9.1%，創下2008年以來的最大跌幅。



《財聯社》今日（6日）報道，截至上周五美股收盤，滴滴股價重挫22.2%。阿里巴巴大跌8.2%。今日港股市場上的中概互聯股也持續下挫。截至午間收盤，阿里巴巴-SW跌5.3%，美團跌1.99%，快手-W跌3.69%。

中概股大跌之際，部分投資者悲觀看待後市走向，但也有投資機構認為現在正是抄底時機。

部分投資者陷入恐慌

上周四（12月2日），美國證券交易委員會（SEC）通過了修正案，最終確定了《外國公司問責法案》的實施規則。該法案稱，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，允許SEC將其從交易所摘牌。

這引發了部分美股投資者的恐慌。

IG Asia市場策略師Jun Rong Yeap表示，滴滴的遭遇「提醒眾人注意中國公司的監管風險」。野村證券分析師也表示，SEC的這些修訂可能會減少流入中國科技和網路行業的資金。

香港開元資本首席投資總監Brock Silvers也持類似觀點 。他表示：「滴滴從美股轉移至港股是中美經濟關係擴大的一個明顯令人擔憂的指標……滴滴的迴流看起來很可能是一個趨勢的開始，市場應該預計其他人會跟隨，」西爾弗斯說，「股票投資者可能不會等待另一隻靴子落下。」

西爾弗斯指出，中國企業創始人此前有很多理由選擇赴美上市，包括更寬鬆的上市標準、往往更高的市盈率等。但這種想法已迅速改變，如今的公司——尤其是老牌市場領軍企業或某些科技行業的公司——可能面臨越來越大的壓力，要求它們回到亞洲來上市。

也有人準備趁機抄底

不過，也有部分華爾街機構認為，市場對美股中概股的恐慌被放大了，現在可能反而正是抄底時機。

花旗集團稱，滴滴的美股退市計劃目前只是「一個孤立的案例」，且美國監管機構最新的披露要求並無新意，也不包括可能會導致更多的中國公司很快離開的內容。

分析師艾麗西亞·雅普（Alicia Yap）在報告中寫道，對中國其他企業的美國存託憑證（ADR）將立即退市的擔憂「過頭了」。她說：「要到2025年，其他ADR被摘牌的風險才可能會成為現實。」她指出，這將在從2022年年度報告開始連續三年未披露強制性訊息之後才會發生。

雅普補充稱：「對於那些已經在香港兩地上市的大型美國存托股票來說，我們將把此次拋售視為買入機會。」

Stonehorn Global Partners聯合創始人兼首席執行官薩姆·勒·科努(Sam Le Cornu)也表示，最近中概股的低迷表現為長期投資者創造了買入機會。該公司一直在增持阿里巴巴股份。但勒科努上周五在接受採訪時也曾警告稱，中國科技行業股的未來道路可能仍將坎坷不平。

自2月以來，在美國交易的大陸企業市值已總計蒸發逾1萬億美元，凸顯出中概互聯股今年的頹勢。對於近幾周才轉向看好中概股的華爾街基金經理和分析師來說，上周五的一波殺跌尤為痛苦。

滙豐、野村和瑞銀10月均轉為看多，提出的理由包括定價已較低和對監管的疑慮消退。貝萊德和富達國際也持類似論點。