新世界房社企倡建私人資助房屋　最低市價五折　首期13.5萬可上車

由新世界發展成立的非牟利房社企「新世界建好生活（New World Build for Good）」，今日﹙6日﹚發表創新房屋計劃建議，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售，並建議有關單位買家可享用打破常規的「上車易按揭」，樓宇成交時只需按樓價的一半承造按揭，首期低至樓價的百分之五，以減低買家上車的經濟負擔。

從樓價及按揭埋手 助市民上車

新世界指出，「新世界資助房屋」具備多個特點。首先， 計劃與現行公營資助房屋機構的「居者有其屋」相若，將以不牟利形式出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約五折至六折。

同時，建議推行「上車易按揭」及「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造，讓買家隨着經濟收入有所增加後，逐漸承造更大份額按揭，漸進式增加每月供款，協助年輕家庭較易完成置業夢。

「新世界資助房屋」建議單位安排*：

*註：單位數量、面積及售價均為參考數字

新世界指，以一個實用面積300平方呎的單位為例，以現時補地價金額並參照公營資助房屋機構獲得的補地價優惠來計算，連同建築費等成本後，有關單位將以約270萬元出售，等同私樓市價約五折至六折。以上述270萬元單位為例，合資格的買家可就其購買單位樓價的一半即135萬元，申請九成按揭，變相只須支付原本樓價(270萬元)的5%、即13.5萬元作首期，並於樓宇成交時承造餘下121.5萬元的按揭。以現時一般P-2.5%供樓利率來計算，買家每月按揭供款約5,010元。而餘下樓價50%合共135萬元的按揭，則可於單位成交後的10年內，一次過或分階段承造。

建議受惠對象：

*註：入息上限及資產限額均參考現行「居者有其屋」計劃

新世界︰倘落實將以300個單位作試點

有關提議若得以落實，新世界發展首階段將捐出一幅位於新界西的地皮作試驗計劃，預計可建300個實用面積介乎300平方呎至550平方呎的一房至三房單位。

由於此乃創新建議，牽涉現行樓宇買賣及按揭政策，故仍需和銀行及相關監管機構深入商討，以解決繁瑣的細節問題。因此，我們先行以300個單位作為試點，讓各方更容易落實這項創先河舉措。待拆牆鬆綁、討論成熟後，新世界冀能聯合社會各界力量，一起擴大計劃的規模。

「新世界建好生活」補充，冀以創新思維改善市民的居住質素，加快紓解困擾香港多年的房屋問題。