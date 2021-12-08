陶冬：人行降準為穩定經濟 料內房調控政策方向不變

人民銀行早前宣布降準，預料可釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬出席《香港01經濟高峰論壇2021》後表示，今年以來人民銀行貨幣政策並非特別緊縮，相反信用政策較為收緊，惟內地經濟有下行風險，內房企業出現流動性緊張的問題下，因此需要微調貨幣政策以穩定經濟。

他強調內地資金流動性並非短缺，只是在個別行業出現，而中央提高市場流動性，是為防範內房問題所引發的連鎖反應，但「房住不炒」及「三條紅線」的調控方向則不會改變。

至於市場擔心通脹問題，陶冬指，通脹或成為明年全球最大的不確定性，或會影響各國央行貨幣政策。他指2022年中國與歐美、日本的貨幣政策將出現分歧，主要因為疫情下，各國經濟復甦步伐不同。

料明年下半年聯儲局會加息

不過他認為，內地通脹壓力相對溫和，人行過去沒有如其他國家一樣，為刺激經濟而進行量寬，因此明年有較大的貨幣政策空間。問到會否再降準，他指要視乎經濟數據，但降準對實體經濟幫助不大，重申中國不欠缺流動性，反而是銀行未有將資金引導至有需要的地方。

他又指，面對通脹壓力升溫，美國聯儲局有加息壓力。不過目前聯儲局減少買債，以減少新增的流動性，但如果通脹持續高企，聯儲局主席鮑威爾的取態或較鷹派，不排除美國明年下半年加息1次，2023年加息4次。

但他亦提到，2018年美國加息引發金融市場動盪，相信鮑威爾取態仍以鴿派為主，下次議息會議或會增加縮減買債的額度，以減低對經濟的影響。