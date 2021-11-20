專訪｜通脹非暫時性！　陶冬拆解美聯儲拒加息取態　預言QE不會死

被稱為是今年市場最重要的聯儲議息會議早前塵埃落定，美聯儲宣布，自今年11月起開始每月減少買債150億美元，標誌美國調整貨幣政策的序幕就此揭開。然而物價上漲、通脹率高企，該局仍堅稱通脹是「暫時性（transitory）」，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬接受《香港01》直言不認同「暫時性」之說，該局顯然想拖延啟動加息的時間點，「手是高高舉起，卻輕輕拍下」。



美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於11月5日公布議息結果，利率維持不變，介乎0至0.25厘，同時減少買債，從11月開始每月削減購買100億美元國債和50億美元按揭抵押證券。聲明表示，通脹是暫時性，但保留改變收水速度的權利，同時强調減少買債與加息無直接關聯。

話音剛落，之後公布的美國10月份消費者價格指數（CPI）按年上升6.2%，創下31年來最高水平，從食品雜貨到汽車，家庭所需的各種商品價格普遍出現大幅上漲。

不認同通脹「暫時性」之說

對於美聯儲「通脹是暫時性」的說法，陶冬反駁指，美國目前通脹現象驚人，並非暫時性，「上一次美國CPI高見6%的時候，我還在美國讀書，實際上，我們這一代人都沒有經歷過如此（狀況），目前的通貨膨脹實際上是挺驚人！」

陶冬不認同通脹暫時性之說。（盧翊銘攝）

陶冬解釋道，一開始出現通脹，是因為供應鏈斷裂造成，屬暫時性現象，但現時的通脹源頭正在從供應鏈和交通瓶頸轉向基本必需品，市場對通脹預期大大改變，從而帶動人工大幅上漲，最終導致物價飛升，並非暫時性通脹。「油價格暴漲，比一年前漲了50%；食品價格暴漲，早餐盤子的東西漲了30%，租金亦大幅度上漲。大家對於通脹預期改了，認為以後的東西更貴了，公司要求員工上班，員工就會想加人工。」

不過，勞工的實際人工其實進一步降低，美國勞工部報告指出，從9月到10月的通脹，使美國人的實際人工下降了0.5%，增長被CPI飆升所抵消。陶冬認為，所謂量化寬鬆（QE）就是財富的再分配，最終演變為物價上漲，「平白無故生出一堆錢，撒下去，誰抓到就是誰的，但生出一堆錢，導致物價上升。」他又指，人們的絕對收入增加，但相對收入就未必增加。

美聯儲拒加息 兩害取其輕

然則，通脹高企，美聯儲急需採取行動，惟最終僅宣佈從本月開始減少買債。陶冬認為，美聯儲兩害取其輕，收水較加息容易，「因為一旦加息，政府就要拿出一大筆錢，財政赤字、利息支付金額擴大，所以少放點水，作出政治上的姿態，堵住批評者的嘴，用『明鷹實鴿』 的手法盡量拖延啟動加息的時間點，手是高高舉起，卻輕輕拍下」。

陶冬認為，美聯儲兩害取其輕，收水較加息容易。（盧翊銘攝）

陶冬續稱，在鮑威爾領導下的美聯儲的骨子裡是鴿派，並不希望太快「收水」。他又指，美聯儲對於經濟復甦信心不大，「現在的經濟是撒錢撒出來的，當這些都沒有，經濟能不能復甦是首要考慮因素」。

影響美聯儲調整政策，除了經濟復甦狀況，還有另一因素。陶冬指出，是取決於市場是否穩定，「這幾年因為高槓桿，美股、美債市況好。假如美聯儲突然收水，要考慮市場會不會出事，2009年美聯儲開始實行QE政策，一直到2014年，相當長時間放水，但稍微加息，（金融市場）就出事了，所以又開始下一個QE。」

料2023才加息 惟QE不死

既然通脹並非暫時性，美聯儲何時會不得已加息？陶冬指，市場對美聯儲做法還有認知盲點，「永遠叫不醒一個裝睡的人，美聯儲不想加息，你跟他說通脹來了，他會說再等一會兒」，但因應通脹、就業情況，美聯儲或會加快「收水」步伐、加大消減買債規模，但恐怕要等到2023年才開始加息，幅度及頻率會比市場預期更小和更慢。

陶冬直言長期的量化寬鬆政策不會結束。（盧翊銘攝）

陶冬續稱，每次美國遇到經濟衰退、市場危機都是依靠貨幣擴張來解決問題。一旦流動性減少、資金成本上升，經濟下滑、市場變得動盪，最後只能用更大的QE來維持穩定，「2008年美聯儲資產負債是8,000億美元，2013年負債4.3萬億美元，2019年負債3.8萬億美元，現在負債接近9萬億美元，（稍微收水之後）負債或會變7萬億美元，但未來可能會重上15萬億元，所以QE不死，但會打盹，未來這兩年就是打盹的過程。」

被問及一旦美聯儲加息，金融市場是否會急劇下挫？陶冬指出，市場會出現波動，但最終還是會風平浪靜，「一有風吹草動，大家都跑，市場會大幅下跌，但由於手裡有大筆資金，投資者還是會前赴後繼衝進市場。」