誠哥助消滅即棄塑膠　維港投資領投可持續包裝初創A輪融資

可持續包裝初創Notpla今日﹙8日﹚宣布完成1,000萬英磅A輪融資，由維港投資領投，原有投資者Astanor Ventures、Lupa Systems及Torch Capital繼續參與。

Notpla是「Not Plastic」的縮寫，以海藻生產「可持續代膠包裝」，在地球不留痕跡。

維港投資表示，即棄塑膠是造成全球環境污染的主要原因之一，而Notpla產品在大自然只需4至6周便能輕鬆達致生物降解，不需要工業堆肥或指定條件。

Notpla著名產品「Ooho」，由海藻而成的可食用和可完全生物降解的包裝，至今已用於多個重要國際活動中，如倫敦馬拉松等，取代50多萬個即棄塑膠包裝。今年Notpla又推出第一個在紙盒包裝的海藻塗層，與普通包裝盒不同，Notpla包裝盒是可生物降解及可循環再用。

維港投資組合規劃長鄭嘉泳表示，很高興能與Notpla同行，讓包裝物料不留痕；一次性塑膠禍害迫在眉睫，這雄心壯志的團隊帶來創新可行方案，令人刮目相看。他相信Notpla的革命性海澡物料，能讓包裝行業走上環保之路帶來希望。