瑞銀予明年恒指目標27000點　料銀行股可跑出　另推薦8股｜附名單

年杪將至，又再度是投資者回顧過往，展望將來時刻。大行瑞銀發表報告，指出今年MSCI香港指數在年內在指數及全面回報上，收縮2.2%及4.7%，僅略為跑贏MSCI亞洲除日本外指數（MXASJ）。雖然今年恒指曾低見23175點，為逾1年新低，但是瑞銀卻較看好明年大市表現，予明年底目標價為27000點，MSCI香港目標價為12400點。

瑞銀的全球宏觀團隊預期，隨著中央銀行展開縮減其資產負債表過程中，帶動名義及實質孳息率上升。同時明年MSCI香港及恒指的盈利增長，瑞銀預料將會放慢，與基數效應及受到內地經濟影響。該行指出通關有可能在本月內落實，對部份行業帶來正面刺激作用。

該行指出央行調整現行寬鬆貨幣政策，以及實質孳息率上揚，銀行股可以在明年跑贏大市，又預期能從通關中受惠及高息股，皆有如此表現。

稱銀行股市賬率僅1.1倍

瑞銀指出目前一眾能從通關中受惠的股份，表現落後MSCI香港約15%，與內地及香港之間通關延遲，及內地對新冠肺炎疫情實施「清零」政策有關。不過該行認為，就算近期出現Omicron變種病毒個案，仍相信中港澳三地會在今年底實施有限度通關，並於明年第2季﹑即北京冬奧及兩會之後，進一步放寬相關措施。該行指出香港針對疫情措施，向內地的「清零」措施靠近，認為日後通關可成為濠賭股及香港零售股增長動力。

央行縮減資產負債表過程及通脹壓力，推動實質孳息率上揚，將會對本港資金流及股市表現帶來影響。該行指出縱使內地信貸市場已走出谷底，料南向資金流向會更活躍，卻指出南向投資者持股較少，因此預期對MSCI香港指數帶來的影響有限。

在芸芸行業中，該行偏好本地銀行股，既因為股價表現與孳息率走勢的正向關連度較高，其1.1倍市賬率亦較平均數低1.3個標準差，普遍股息回報率亦達5倍。

瑞銀於報告內亦指出，MSCI香港指數已出現估值下調，預測市盈率由高位的18.5倍，降至近期的15.7%，卻仍較歷史平均數高於0.2個標準差。該行相信估值不會再如此寬鬆，予明年底的預測市盈率為15倍，指數表現則由企業盈利回升帶動。

當然瑞銀不會只就明年股市表現作預測，在報告內亦有8隻股份推介，涉及銀行﹑保險及濠賭股，又看看是否符合心水。