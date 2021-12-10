滙豐環球料澳門賭業將呈現「W型」復蘇

澳門博彩行業陷入逾年半的低迷期，疫情不時發生為最主要原因。滙豐環球研究發表報告，直言對澳門博彩業並無失去希望，惟相信復蘇步伐較顛簸，認為會出現「W型」反彈，相信直至當局放鬆「清零」防疫措施，方可以有轉機。

該行指出今年初時錯判濠賭股會成為亞洲疫後，復蘇表現最佳的行業，可是目前淨賭收只為2019年的30%水平，較市場預期回復至70%水平為落後。由於本地澳門疫情曾出現反彈，以及當局在今年9月時宣布研究收緊「博彩法」，導致澳門博企債券年內迄今總回報為負3.1%。該行指出，前述兩個風險因素似才不會在明年消散。

報告指出盡管被負面消息影響，但債券投資者仍對明年博彩業表現持審慎樂觀態度，並憧憬一旦通關便可回復正常。不過該行卻持較悲觀態度，認為行業會處於「W型」走勢，縱使明年上半年入境防疫限制會放寬，博企債券會小幅出現反彈，可是如當地再發生本地感染個案，或「博彩法」修訂令市場出現意外，反彈勢頭便會變得脆弱。