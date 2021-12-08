洗米華案｜澳門德晉集團發通告證有賭場暫停合作　將遣散員工

澳門太陽城集團主席周焯華、即「洗米華」被羈押後，市場消息指永利澳門、金沙中國和新濠博亞將於本月20日關閉其下所有貴賓廳（賭廳）。澳門德晉集團人發通告指，鑒於收到個別娛樂場通知將會與集團暫時停止合作關係，故將會遣散受影響場館的員工，最後受僱日將為該場館停運當天。
可獲一個月額外包底薪金
通告指，受影響員工會獲得優於勞工法所指定的賠償，包括一個月的額外包底薪金、年資補償，公積金（在公司任職超過三年的員工均享有），以及未申放的有薪假期。集團對部分場館需要暫停營運深感遺憾，呼籲員工以專業態度緊守崗位。
德晉集團2007年於澳門成立，至今成為當地最大的博彩中介人之一，今年10月旗下貴賓廳轉碼數更超太陽城，成為榜苜。德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，為福建省縣級晉江市的政協委員，其妻為台灣藝人安以軒。
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