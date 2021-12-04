洗米華案｜內地起訴書列多間澳門貴賓廳涉案　非法金額達150億元

太陽城集團前主席周焯華涉於內地非法開賭，上月被溫州檢察院批准逮捕，並於澳門被捕。《香港01》翻查內地各檢察院的起訴書，發現除了太陽城外，其他多個澳門賭廳亦有涉及開設賭場、偷越邊境、聚眾賭博等案件，類似案，包括德晉、廣東會、黃金、鉅星、恒升等貴賓廳，其中一宗案件，涉案金額超過122億元人民幣（近150億港元）。

德晉的主席陳榮煉，太太是台灣藝人安以軒；被指是恒升主理人的紀曉波，與台灣女星吳佩慈育有兩子兩女，但二人未有結婚。



周焯華涉於內地非法開賭被捕後，太陽城的澳門貴賓廳全線關閉。不過，翻查各內地檢察院的起訴書，太陽城並非唯一在內地涉非法賭博案的澳門賭廳。

去年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。（中國檢察網）

德晉被指將合謀境內開賭

去年底，江蘇省無錫市一宗案件的起訴書指出，澳門德晉集團涉與內地人合謀，於境內開賭。起訴書列明，德晉與入股的被告約定分紅，又合謀於內地設非法賭博網站，德晉提供網址和電投賬號，將菲律賓馬尼拉德晉廳賭博畫面，實時傳輸至內地。案件亦涉太陽城的賭廳帳戶，所涉的總金額高達2.1億元人民幣。

此外，德晉及太陽城旗下的賭廳，亦涉去年於浙江省杭州市及福建省廈門市的兩宗非法賭場案件，分別涉逾一億元及810萬元人民幣。

▼德晉主席陳榮煉、安以軒夫婦▼



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德晉集團2007年於澳門成立，至今已成當地最大的博彩中介人之一，今年10月旗下貴賓廳轉碼數更超太陽城，成為榜苜。德晉集團主席兼執行董事陳榮煉，為福建省縣級晉江市的政協委員，其妻為台灣藝人安以軒。

恒升廳去年亦捲入浙江省麗水市的非法開賭案。（中國檢察網）

恒升捲入「洗碼」案

香港富商紀曉波創辦的恒升集團，旗下恒升廳去年亦捲入浙江省麗水市的非法開賭案。起訴書指出內地人被告為賭廳股東，可獲分紅，他在賭廳「洗碼」，並組織內地人到恒升廳賭博，涉款1.1億元人民幣。

紀曉波與台灣女星吳佩慈育有兩子兩女，但二人未有結婚。

▼紀曉波與吳佩慈有四名子女▼



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鉅星、太陽城涉境外線上開賭 涉款122億元人民幣

澳門商人彭岳熙出任主席的鉅星集團，其境外線上賭場及國外賭場去年捲兩宗內地案件。其中一宗為浙江省杭州市有人非法使用鉅星及太陽城的境外線上賭場開賭案，涉款122億元人民幣（近150億港元）。

浙江省杭州市有人非法使用鉅星及太陽城的境外線上賭場開賭案，涉款122億元人民幣。（中國檢察網）

另一宗廣東省的案件中，有人組織150多人非法出境，到鉅星及太陽城旗下的菲律賓、越南、澳門賭場賭博。

鉅星集團行政總裁彭岳熙（中），曾與藝人張智霖（左）出席活動。（資料圖片）

同有提及廣東會

廣東會去年曾捲入一宗涉壕逾700萬港元的福建省案件。起訴書指出，被告涉在澳門接待內地人賭博，安排接機、食宿及到澳門銀河酒店廣東會賭廳賭博。廣東會被指是香港社團「和合圖」猛人張治太主理。

廣東會去年曾捲入一宗涉壕逾700萬港元的福建省案件。（中國檢察網）

太陽城中介一哥位置 上月讓至德晉

太陽城、德晉、廣東會、黃金、鉅星、恒升，一直是澳門市佔率排名前六的博彩中介。根據《濠博新聞》資料，以往太陽城市佔長居榜首，但在今年10月已讓位至德晉。

摩根大通數據顯示，太陽城貴賓廳收入，佔今年澳門貴賓廳博彩收入24%，佔澳門整體博彩收入6%；比2019年的45%和15%，已顯著下跌。摩通估計，未來澳門貴賓廳的收入，或會急跌30%至50%。

《香港01》正向起訴書提及的貴賓廳查詢。

太陽城被指經營網上賭場，周焯華（洗米華）被內地檢察院批准逮捕，他最終在11月27日在澳門被司警拘捕。（美聯社）

▼11月27日澳門司警拘捕11人 包括周焯華▼



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▼11月26日溫州公安通報▼

