許家印手上恒大持股疑遭「斬倉」　個人持股比例降至不足6成

深陷債務危機的恒大（3333），其董事長許家印疑遭斬倉，涉及2.76億股，個人持股比例由61.88%降至59.78%。

據港交所（0388）權益披露顯示，許家印在本月6日﹑7日﹑8日及9日，分別被強制出售1.05億股﹑1.2億股﹑5,188.3萬股及7,000股，合共約2.76億股。強制出售後，許家印在公司持股數量降至59.78%。

由於許家印妻子在公司持股數目仍為7.91億股，因此兩人在恒大持股數目為86.84億股或65.77%。

除了遭到強制出售恒大股份外，許家印早前亦減持公司股份。在11月25日許家印以每股2.23元，減持12億股，套現26.76億元。

近期恒大接連受到負面消息影響，其中債務問題更為市場人士最關注對象。該公司於上周五指出未能履行擔保義務，當日廣東省政府向公司派出工作組，其後成立風險化解委員會，由許家印為委員會主席，成員當中更有粵海﹑越秀及信達等高層。正當市場人士信心略為穩定之際，便再傳出在限定已過後仍未支付美元債債息，遭到惠譽降其評級至限制違約。

恒大收市報1.77元，跌1.7%，成交額約1.4億元。

此外恒大再次遭到供應商指開具的商業承兌匯票已逾期。於深圳掛牌的內地家具公司頂固集創（深圳﹕300749）於深交所發公告，指出應收恒大及其成員企業累計金額為2.07億元（人民幣‧下同），其中應收商業承兌匯票為1.8億元，可是已逾期而尚未兌付的商業承兌票據金額為2,573萬元，至將於12月31日到期的商業承兌匯票金額為1.11億元。