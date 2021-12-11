恒指終止三周跌勢　恒大佳兆業步違約　專家看法不悲觀倡趁低買

內房恒大（3333）債務危機及中概股退市等事件雖持續困擾市場，不過人行落實降准釋放1.2萬億元人民幣，支持港股本周終止連續三周下挫，全周輕微回升約1%。專家認為港股自年內低位反彈近千點，目前外資在港股持股比例跌，料難現粉飾櫥窗，對大市看法保守。不過，認為在估值低迷時期，宜選股不選市，趁低部署低殘股，同時對內房股看法不悲觀，可分段買入龍頭股。



周一（6日）港股收市後，人行全面降準0.5個百分點，共計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣，刺激恒指周二急升逾600點，其後大市於23500點至24300點上下波動。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管人行重申其穩健貨幣政策取向沒有改變，不過該行認為此次降準，已清晰地傳遞了貨幣政策轉鬆的跡象，以及政府穩定市場預期和經濟增長的意願。

人行落實降准釋放1.2萬億元，支持港股本周終止連續三周下挫，全周輕微回升約1%(資料圖片)

黃偉康提三大理由 恒指年底難現粉飾櫥窗

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，恒指本周最多由低位反彈約1,000點，一度重上二萬四，不過目前市場續密切注視內房債務問題，加上，今年以來經歷多番內地監管調控，目前港股市場上，外資的持股比例下跌，因此難有誘因在年底推高大市粉飾櫥窗（Window Dressing）；第三是從港股成交看，近期都只是徘徊千餘億低位水平，未見資金流入增，相信大市要重上24500點難度較高，估計年底恒指會徘徊在23000至24000點之間。

內房終現違約 許家印手上恒大持股疑遭「斬倉」

現時市場焦點是內房債務問題，開始步入關鍵階段，中國恒大及佳兆業均已出現債務違約，恒大許家印親自設立風險化解委員會，引入國企高層廣州越秀及粵海協助。同時，市傳擬將離岸公募債券和私募債務納入重組計劃，可能成為中國規模最大的債務重組之一，其境內外債務達3,000億美元。此外，恒大主席許家印夫婦連續4日被斬倉，涉逾2.7億股，以恒大周五收市價1.77元計，貨值逾4.9億元。許家印夫婦中國恒大的持股量降至不足6成，僅59.78%。

至於佳兆業集團於本周三（8日）宣布港股停牌後，據《路透》報道已就總值120億美元（折合約936億元）離岸債務開展重組。不過據《Debtwire》引述消息報道，佳兆業或拒絕由Lazard擔任顧問的債權人小組提出高達20億美元的援助計劃，因認為該方案僅屬短期債務的解決方案。

恒大主席許家印夫婦連續4日被斬倉，涉逾2.7億股，貨值逾4.9億元。（視覺中國）

交銀房產分析師：最快明年首季 內房板塊將「迎暖風」

交銀國際研究部聯席董事謝騏聰接受訪問時指出，恒大引入國企高層一同出任風險化解委員會成員，已是一個明確的訊號，表示內地政府已經「開綠燈」，容許國企拿錢出來購買恒大的資產。

對於恒大手上尚有多少值錢資產，如何能夠出售套現，謝騏聰指出，現時內房最重要的是解決周轉困難，現時恒大手上仍有不少值錢的資產，例如在本港的恒大中心總部、在本港的地產發展項目、以及深圳舊改項目等，估算恒大若果能夠透過出售資產，套現約3000至4000億元，其實已差不多足夠公司繼續建築現時的地產項目，「重新造血」，恢復正常營運。

不過，最新外媒引述消息人士指，恒大主席許家印抗拒快速出售恒大最優質的資產，籌集資金，涉及資產包括土地、在珠三角的城市更新項目及物業管理公司。

交銀國際研究部聯席董事謝騏聰接受訪問時指出，恒大引入國企高層一同出任風險化解委員會成員，已是一個明確的訊號，表示內地政府已經「開綠燈」。(資料圖片)

專家倡低位部署龍頭內房 看好潤地

謝騏聰認為，本周的中共中央政治局會議對明年經濟工作穩字當頭，沒有強調「房住不炒」，同時表明「支持合理住房需求」，認為多間內房發展商及投資者都已經預示，政策拐點已經出現。加上，本周人行已經宣布下調存款準備金率0.5個百分點，向市場釋放萬億資金，同時金融官方監管機構亦多次表明會避免出現流動性風險，相信整體借貨環境將逐步步入放寬，因此最快明年首季或第二季，內房股價表現將「迎暖風」，建議可以考慮吸納股價極度低殘的龍頭民企內房股，未來反彈力度較強。

黃偉康亦指出，現時內房股表現十分分化，在行業債務危機下，龍頭股未來有機會透過收購合併，搶奪市佔率，看好有國企背景的華潤置地（1109），由於財政狀態良好，股價走勢一浪高於一浪，建議每當股價回調約一成，即可吸納作長線部署。