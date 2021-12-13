商湯煞停港上市　中大團隊孕育AI獨角獸　步螞蟻、曠視撻Q後塵

由中大團隊孕育、內地人工智能公司商湯集團（0020）來港上市路受阻！商湯今日（13日）發通告稱，延遲上市及退回申請股款。

商湯表示，由於美國財政部將商湯集團有限公司列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，為保障公司有意投資者的利益，商湯全球發售及上市將會延遲，且預期將刊發補充招股章程，補充招股章程修訂及補充招股章程，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。但公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

中美角力，加之科技監管風暴日盛，商湯招股上市期間撻Q，早前類似因官方「突發」政策風險而撤回上市的例子則有螞蟻集團及曠視科技，前者暫上市無期，後者轉戰上海科創板，但至今仍未有下文。

集資最多60億元

上周四﹙９日﹚，英媒早已「預告」，美財政部將在今日把商湯列入「中國軍工企業」黑名單，意味美國投資者將被禁止投資該股，以記念人權日。報道引述 3 名知情人士指，美國認為商湯科技允許在新疆侵犯穆斯林維吾爾人的人權。

正在招股的商湯集團，今日中午截飛，原定同日公布定價，惟在制裁陰霾下，今日傍晚傳出公司有意推遲IPO，不會選擇在今日定價，以回應市場對監管的關注，惟消息尚未得到官方證實。

商湯擬全球發售15億股，集資額接近60億元，原本預計本月17日掛牌。綜合市場消息，商湯孖展認購額起碼30.57億元，超額認購4.1倍。

商湯股權架構則顯示，阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國持股7.59%，軟銀SVF Sense持股14.88%，另外春華資本、中金、富達基金等亦為股東。

軟體平台客戶數超2400 家

商湯於2014年在香港成立，終發展成亞洲收入排名最高的 AI公司，創始團隊源於2001年在香港創立的香港中文大學多媒體實驗室，成員包括該校湯曉鷗教授及實驗室的核心成員。

商湯收入主要來源於軟件平台銷售，其中包括軟件許可、人工智能軟硬一體產品及相關服務。截至今年6月底，商湯科技軟體平台的客戶數超2400 家，其中超250家《財富》500強企業及上市公司。今年上半年，商湯收入16.51億元人民幣，按年增長91.8%；股東應佔虧損37億元人民幣，去年同期則蝕53億元人民幣。