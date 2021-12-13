小米旗下智米科技據報籌備造車　首款車型為SUV

多位知情人士透露，小米（1810）生態鏈公司智米科技已加入造車大軍，前上汽通用泛亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。



據《36氪》周一（13日）報道，更能表明智米科技造車意向的是，有汽車設計公司已經在和智米接洽，對接整車設計工作。

消息人士透露，「智米的造車方向也是乘用車，首款車是運動型多用途汽車（SUV）。」智米科技的造車業務目前與小米汽車保持獨立，未看到小米行政體系對智米科技的明顯支持。

智米科技是一家主營空調、空氣淨化器等產品的小米生態鏈公司。與其他小米生態鏈公司不一樣，智米科技是小米的控股子公司，而其他生態鏈公司如石頭科技、追覓科技等，小米僅有少量股權投資。

從工商訊息可以看到，小米聯合創始人劉德持有北京智米超90%股權，擁有實際控制權。劉德是小米生態鏈發起人，經常代表小米集團在生態鏈公司中持股。消息人士告訴《36氪》，在小米公司內部專有的OA系統中，也能看到北京智米科技公司的人員體系。

針對上述訊息，《36氪》向智米科技核心管理層求證，對方未立即回應。

今年3月末，小米集團宣佈造車，計劃10年投入100億美元，首批投入100億元。9月，小米汽車實體公司正式成立，總部設在北京，工廠也定在亦莊。

小米汽車團隊擴張迅速，目前已經超500人，研發中心分佈在北京、上海和武漢等地。據36氪了解，小米汽車的整車研發重心在上海，北京團隊更偏重自動駕駛、座艙和供應鏈等。小米汽車的首款車會在2024年上半年推出。

雖然小米是全球頭部手機公司，擁有資金、技術和人員等方面的積澱，但新造車浪潮早在2014年就已發起，如今突出重圍的蔚來、小鵬汽車和理想汽車等，都已經建立起品牌認知和完整的產品研發體系。從小米汽車推出首款車的時間點來看，將會面臨一場激烈競爭。

雷軍顯然也看到了這一局面，他的規劃相當激進，第一款車第一年的銷量就要達到10萬台，這幾乎是當下新造車公司耕耘3年的成績。而小米汽車在推出第一款車後，此後三年還要保持每年推一款新車的節奏，總銷量要達到百萬台。

緊迫的造車進度，或許是小米佈下智米科技這條造車線的出發點。消息人士向36氪分析，小米宣佈造車後，吸引到的資源充沛，多線佈局造車，或許可以平衡各方訴求，同時也在內部賽馬，加快造車節奏。

但這同樣也會是個挑戰，榮耀從華為剝離出來以後，再次在國內市場趕超小米手機業務。雷軍多線作戰的風險又多了幾分。

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