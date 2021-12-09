小米手機／家電聖誕優惠｜今年聖誕消費氣氛比往年好，不少品牌都趁年尾時間推出優惠與眾同樂，而一向產品種類甚多、又有著不俗性價比的小米亦將會在未來兩個星期推出不同的早鳥／限時優惠，除了有價減，更有不同的禮物贈送。



小米聖誕周年慶雖然要到 12 月 13 日才正式開始，但今日起其官網已經有減價貨品，而且可以領取減價優惠券（圖 小米）

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小米聖誕周年慶10大精選優惠、連新Soundbar都有價減？

小米近來的優惠活動做得頗為頻密，繼早前的米粉節、雙11之後，來到年尾還有「小米聖誕周年慶」，由 12 月 13 日起至 27 日期間，購買不同手機、各式配件以至米家系列的智能電器都有不同優惠；而小米亦趁優惠的勢頭在香港推出兩大新品，其中一款就是不少香港米粉都期待了好一陣的 Xiaomi Soundbar 3.1ch。

Xiaomi Soundbar 3.1ch 是一款 3 聲道條形音箱，可提供高達 430 W 的輸出功率，可模擬具有中置和立體聲揚聲器的效果、並支援 Dolby Audio 、DTS Virtual:X 模擬3D 等聲效技術（圖 小米）

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Soundbar 可謂近年不少一般用家都在搜尋的影音升級方案，而小米今次在港推出的 Xiaomi Soundbar 3.1ch 定價僅為＄1999，對比市場上同類產品便宜接近＄1000，但在小米聖誕周年慶期間，小米又由今日起提供早鳥預購優惠、用＄1,699 就可以買到！想了更多優惠詳情可以按下圖放大👇👇👇

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買手機送 Spider-man 周邊、米兔玩偶

今次的小米聖誕周年慶中，除了價錢有折扣，亦有購物贈送不同禮品，當中就包括了蜘蛛俠 Spider-Man 的新電影《不戰無歸 No Way Home》周邊，以及小米吉祥物米兔的玩偶，其模樣可以參考以下相片👇👇👇

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今年在香港有售的小米產品，少說也有數十款，究竟哪樣才是真正抵玩之作？《香港01》科技玩物記者就為大家精選了今年小米旗下性價比特別出色、功能又不俗的產品。👉👉👉按入全文看詳細資料