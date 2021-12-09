小米12只需30分鐘便充滿電？　電池及充電參數率先曝光

據博主@數碼閒聊站爆料的消息，小米12的電池容量為4500mAh，支援67W快充。與小米11 Ultra對比，小米12的快充功率與小米11 Ultra一致，但是它的電池容量要小（小米11 Ultra電池容量為5000mAh）。



官方實測數據顯示，小米11 Ultra 67W快充充滿5000mAh電池需要36分鐘，預計小米12充滿可能需要30分鐘左右。

值得注意的是，這次發布會小米還將會發布小米12X和小米12 Pro，前者和小米12一樣支援67W有線快充，後者支援120W超級快充，與小米MIX 4快充規格一致。

相關圖輯：小米Mi 11 Ultra發布實試120倍變焦、手機界最大CMOS▼▼▼

+ 4

相關圖輯：Redmi K40 系列三機主力賣點👇👇👇

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】