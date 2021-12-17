土耳其「奇招」抗通脹　最低工資提高50%

土耳其中通埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在電視轉播聲明中表示，2022年工人最低工資將從今年的2,826里拉上調至4,250里拉。這個決定涉及的範圍甚廣，因為土耳其約有40%的工人待遇是最低工資水平。



華爾街見聞12月17日報道，受連月來的降息影響，今年以來土耳其里拉匯率貶值超50%。

埃爾多安盛讚此決定，並表示對於這40%的工人來說，這是「歷史性」的加薪，可以幫助他們不被衝高的物價水平壓垮。

然而許多分析人士的觀點卻和埃爾多安的做法大相徑庭，在他們「正統」的經濟理念中，貿然提高工資和大幅減息的做法都是加劇通脹的關鍵原因。

畢竟在這種「非正統」理念的指導之下，土耳其的通脹水平已經達到21%。此外，降息導致的匯率暴跌更是進一步拖累已經高企的通貨膨脹。

土耳其新冠肺炎疫情：圖中街道盡頭的建築物，是土耳其伊斯坦堡名勝加拉塔石塔。當地進行封城後，晚上街上一片死寂。這照片攝於2021年4月29日。（AP）

受連月來的降息影響，今年以來土耳其里拉匯率貶值超50%。而像土耳其這樣嚴重依賴海外能源和原材料進口的國家，本國貨幣的購買力的下降直接加劇了通脹加劇。

至少在目前，土耳其很難像埃爾多安設想的那樣擺脱對其他國家的依賴。

這也是為什麼標普公司在上周五下調了土耳其的主權信用評級展望，並強調土耳其央行在通脹加速飆升情況下仍然選擇降息，是調降其主權信用評級前景的關鍵因素。

標普公司預計：目前的貨幣寬鬆和土耳其里拉的大幅貶值將進一步拖累通貨膨脹，在2022年初可能達到按年上升25%至30%左右的峰值。

圖為2021年10月16日，土耳其總統埃爾多安於伊斯坦布爾出席記者會。（AP）

雖然目前土耳其的經濟學家仍然願意將總統埃爾多安這些大膽行動稱為前所未有的「實驗」，安卡拉比爾肯特大學經濟學教授Reft Gurkaynak甚至表示：「這是一個很有吸引力的經濟學實驗。」

但是他也表示：「如果代價不是8,400萬人所遭遇的困境。」