土耳其通脹加劇　總理埃爾多安被要求下台

近期，土耳其貨幣里拉快速貶值，通貨膨脹也相應地愈演愈烈。高通脹率抬高了該國民眾生活成本，麵包等基本食品價格上漲，民眾購買力大幅縮水。在伊斯坦堡，不少人為了購買政府資助的廉價麪包而排起了長隊。



半島電視台12月13日報道，伊斯坦堡全市共有超過1,500家政府補貼的麵包店向民眾提供廉價麪包。這種麵包單個重250克，售價為1.25里拉，比在普通麵包店買便宜了一半。

受土耳其央行減息政策的影響，今年以來，該國貨幣持續貶值。就在當地時間12月13日，里拉兑美元匯率一度跌破14.6，再度刷新了記錄低位。而從2021年初至今，里拉兑美元已經貶值約48%。

隨之而來的還有居高不下的通脹率，土耳其政府公布的數據顯示，11月該國的年度通脹率已經超過了20%。在此背景下，據美聯社12月13日報道，評級機構標準普爾已經將該國前景展望降至「負面」。

通貨膨脹加劇下的土耳其最新市況（美聯社）

伊斯坦堡市政府公布的數據顯示，該市民眾生活成本一年來上漲了超過50%。許多生活必需品，如葵花油、白糖、衛生紙等，價格漲幅都超過了90%。飛漲的物價讓很多民眾難以接受，託普拉克說，他每個月只能領到800里拉的退休金，但是房租就要2,000里拉，這段日子只好能省就省。

為了應對通脹危機，緩解民眾生活壓力，土耳其政府推出了一系列補貼計劃，除麵包補貼外，政府還將為有嬰幼兒的家庭提供奶粉，為學生提供助學金。土耳其政府還正在與勞工組織談判，承諾會提高工人最低薪水，監管部門也在加緊巡查防止物價飆升。但土耳其國內仍有擔憂的聲音，一些人認為政府的舉措跟不上通脹帶來的壓力。

通脹率大幅上升造成的影響已經波及到了該國政壇，土耳其主要反對黨共和人民黨聲稱，執政黨正義與發展黨以及總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）對民眾的苦難不聞不問。共和人民黨要求埃爾多安引咎辭職，同時呼籲提前大選。儘管如此，埃爾多安並不打算改變自己的低利率方案。土耳其央行將於當地時間12月16日召開貨幣政策委員會會議，屆時可能繼續宣佈降息。