土耳其貨幣狂瀉　民眾買不起肉搶麵包　為買禦寒衣全家要捱餓一周

今年以來土耳其貨幣里拉（lira）兌美元貶值逾45%，匯率的自由落體讓土耳其工廠陸續面臨倒閉危機，政府為發展經濟不斷降息，導致國內通貨膨脹加劇，手上貨幣變得不值錢，連想買肉都成問題，民眾只能搶購麵包；如果想買件冬天外套，恐怕全家得不吃不喝一個星期。



綜合外媒報道，近幾個月土耳其匯率跌到歷史新低，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在物價飆漲的情況下命令央行降息，自9月以來又降息了4%，導致通膨率超過21%。

經濟學家認為升息可以壓低通膨，但埃爾多安長期以來都認為高利率才會導致通膨，這種非常規的貨幣政策嚇壞外國投資客，土耳其國民也急着想將財產換成外幣和黃金，來躲開里拉的崩盤。

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埃爾多安引用宗教信條，強調高利貸是一種罪，他將高利率稱為「萬惡之母」，因此持續用降息來刺激經濟成長，目前里拉已經成為全球表現最差的貨幣之一。

由於里拉貶值推升物價，使得依賴進口原料的土耳其在燃料和日常生活用品上的花費更加昂貴，國內房價、租金飆升，每天早晨販售麵包的售貨窗口排起長長隊伍，民眾感慨「我以前買10個麵包，現在我買5個，我們已經放棄買肉了」。

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