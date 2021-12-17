姚建華獲委任為保監局新主席　陳茂波︰他十分認識內地和香港市場

政府今日﹙17日﹚公布保險業監管局（保監局）非執行董事的新任命及再度任命，為期3年，由2021年12月28日至2024年12月27日。

行政長官已根據《保險業條例》（第41章）委任姚建華為保監局新任主席。行政長官同時委任張穎嫻、林顥伊、林偉江、梁國齡、老建榮、彭一邦、黃文傑及黃永恩為非執行董事，並再度委任另外四名現任非執行董事，即陳鎮仁、蔡香君、吳彩玉及黃慧群。

財政司司長陳茂波表示，姚建華對審計上市和大型企業具備豐富經驗，並十分認識內地和香港市場。姚積極參與公共服務，熟悉金融行業規管和發展事宜。他自2015年12月出任保監局非執行董事以來，對該局貢獻良多。「我相信他將會帶領保監局繼往開來，致力維持市場穩定、保障保單持有人利益，以及提升香港保險業在環球市場的競爭力。」

陳茂波續說，衷心感謝即將卸任的主席鄭慕智。作為保監局的創始主席，鄭慕智在過去六年為該局的成立和確保其順利過渡為一個全面獨立運作的保險業監管機構作出了巨大貢獻，為香港保險業的可持續發展帶來長遠的裨益。

計及八位新獲委任的成員兼非執行董事，保監局在新一屆任期將由來自社會不同界別的精英組成，包括保險、精算、會計、法律、醫療衞生、勞工及福利／消費者事務、銀行及商業。保監局的成員組成多元化，有助該局更有效回應社會需求，並為促進香港發展成為國際風險管理中心作出貢獻。」

陳茂波感謝六位即將卸任的保監局非執行董事，即陳家殷、陳偉森、張鳳婷、郭振華、馬豪輝及王建國在任期內的竭誠服務。