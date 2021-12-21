雅虎財經「年度最差公司」評選　Facebook母企Meta「當選」

你的名字，讓人讀起來有劃時代的感受，兼且花費了6,000萬美元。可惜從今年雅虎財經調查結果中，外界對Facebook母公司Meta給予的評價仍然不高。

雅虎財經公布調查結果，「年度最佳公司」由微軟奪得，可是在今年新增的「年度最差公司」評選，卻是Meta，佔半數選票作出這樣的選擇。對於受訪者作出這般選擇，報道指出Meta尚未作出回應。

今次雅虎財經續對1,541名讀者進行調查，受訪者對Facebook有連串不滿，不單止對其審查制度的憂慮，亦有關於Instagram對心理健康及私隱影響的報道。不過有3成受訪者同時認為，該科公司可以「自我救贖」。其中一名受訪者認為該公司可以將部份利潤損贈予基金會，以解決平台引起的問題。亦有部份受訪者對公司重塑品牌感到興奮，認為元宇宙或相當有趣，與以往的社交媒體大為不同。

當然亦有不少讀者為Meta股東，認為最佳救贖的方法，便是讓股價回升。