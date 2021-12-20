Facebook︱Meta被評為2021年最差公司逾半人認同　改名都冇用？

雅虎財經的一項調查顯示，在經歷了 12 個月的動盪爭議、公眾強烈反對以及全面重塑之後，Facebook，也稱為 Meta，被評為「2021 年度最差公司」。



雅虎財經每年都會評選年度最佳公司，微軟在 2021 年位居榜首。不過今年雅虎財經也進行了「年度最差公司」的評選，Facebook（Meta）迅速佔據了榜首。根據對 1000 多人進行的調查，Facebook 獲得了 50% 以上的選票。

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Facebook 長期以來一直捲入公眾對其用户隱私的擔憂之中。今年 10 月份，Facebook 宣佈更名 Meta，將更多的精力投入到元宇宙的未來，重塑品牌也有助於進一步將朱克伯格所關注的未來工作與 Facebook 目前因其社交平台的運作方式而受到的嚴格審查區分開來。

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