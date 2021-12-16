Meta︱元宇宙未到演算法先退場？IG宣布「新貼文按時序」即將回歸

Instagram即將帶回「按發佈時間排序新貼文」功能！幾年前IG改為演算法方式顯示貼文，讓許多用戶感到非常不習慣，也讓貼文的使用頻率下滑，間接讓限時動態更多人使用，不過近期IG官方宣佈要帶回以時間排序的動態顯示方式，想必會讓許多人期待！
文：Bakery Kung（GQ Taiwan）
IG官方近期表示將依照用戶的希望帶回「按發佈時間排序新貼文」功能，但並不是取消現行的方式，而是與現行這種演算法的動態時報並行，用戶可以選擇兩種觀看方式，目前預計推出的時間約在2022年第一季，屆時會不會先在少部分用戶上試行，就還有待到時官方公佈的結果。
相關圖輯：FB、IG演算法令人愈睇愈唔開心 一原因令負面內容氾濫卻視而不見▼▼▼
+1
IG母公司Facebook宣佈的最大動作，就是前往元宇宙領域，但目前都只有改動Meta的部分，尚未宣布IG部分的更動，大家覺得IG後續會推出什麼元宇宙相關功能才會讓你感到期待呢？
相關圖輯：元宇宙是史上最大騙局？即睇4大關鍵問題▼▼▼
+12
YouTube演算法不可盡信 曾有網紅做實試 發覺總看到心寒內容5個充滿「Y2K」復古情懷的IG帳號 蒐集Z世代懷舊風潮、穿搭靈感KOL公開7招自拍技巧IG呃like 自拍手機點拿？點影先唔會面黑黑？3D電視曾爆紅卻迅速消亡 2大因素預視Metaverse元宇宙同樣命運？Meta｜iPhone用戶躺着坐着「Facebook都知道」？研究員：除非卸載Fb改名Meta︱虛擬逛街、旅行不是夢 元宇宙在生活中4種應用方法Meta元宇宙｜Facebook力谷Metaverse有玄機？德國專家揭背後陰謀「座標之力」成爆紅關鍵字 網紅實測成功吸留言 與FB演算法有關
延伸閱讀：
再次證明梅西影響力！數據網站公布足球隊「Instagram 粉絲成長」排行榜，巴黎聖日耳曼一年成長2000萬奪冠！
以3D動畫打造！BLVCK PARIS第三波NFT系列「DARK MODE 03」即將登場，首波系列最高拍賣價2萬美金！
【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：擺脫演算法！Instagram宣布將帶回帶回「按發佈時間排序新貼文」功能，兩種動態顯示方式讓你選擇！】