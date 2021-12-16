Meta︱元宇宙未到演算法先退場？IG宣布「新貼文按時序」即將回歸

Instagram即將帶回「按發佈時間排序新貼文」功能！幾年前IG改為演算法方式顯示貼文，讓許多用戶感到非常不習慣，也讓貼文的使用頻率下滑，間接讓限時動態更多人使用，不過近期IG官方宣佈要帶回以時間排序的動態顯示方式，想必會讓許多人期待！

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）



IG官方近期表示將依照用戶的希望帶回「按發佈時間排序新貼文」功能，但並不是取消現行的方式，而是與現行這種演算法的動態時報並行，用戶可以選擇兩種觀看方式，目前預計推出的時間約在2022年第一季，屆時會不會先在少部分用戶上試行，就還有待到時官方公佈的結果。

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IG母公司Facebook宣佈的最大動作，就是前往元宇宙領域，但目前都只有改動Meta的部分，尚未宣布IG部分的更動，大家覺得IG後續會推出什麼元宇宙相關功能才會讓你感到期待呢？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：擺脫演算法！Instagram宣布將帶回帶回「按發佈時間排序新貼文」功能，兩種動態顯示方式讓你選擇！】