土耳其里拉大反彈　日本即日鮮交易員增持好倉

日本交易員對土耳其里拉的喜愛遭到嚴重考驗，鑑於里拉的極度波動，目前市場上只剩下了最堅定的投機客。

《新浪財經》報道，據東京金融交易所的數據，日本散户投資者周一（12月20日）淨增持里拉好倉頭寸5,444張合約，而他們上周五（12月17日）減持了18,716張合約，創出1月份以來最低水平。

持有量的少許增加漲幅可能表明，在土耳其里拉兑美元匯率從創紀錄低位反彈，並創出近40年最大漲幅後，日本以酷愛高收益、高風險新興貨幣而聞名的即日鮮交易員正在試水。里拉兑日圓周一飆升24%，創出1984年以來最大單日漲幅。

此前，土耳其宣佈推出特別措施，提振因總統埃爾多安利用低利率來抗擊通脹的非常規政策，而在最近幾個月備受打擊的土耳其里拉。特別措施中包括推出一項保護儲蓄免受匯率波動影響的新計劃，目前還不清楚這些措施是否也會讓外國投資者受益。

「鑑於里拉的走勢過於極端，日本散户投資者已不再將其視作純粹的投資，市場上只剩下短線投資者」Gaitame.com Research Institute駐東京總經理Takuya Kanda表示。

匯商稱周一走勢影響對里拉影響

但他表示，即使是這些更加激進的投機者可能暫時也不會積極交易土耳其貨幣，特別是在節前流動性稀薄往往會加劇市場波動的情況下。

「短線投資者通常會在建立里拉淡倉頭寸的當天就買回，但像隔夜那樣的走勢只會消除他們留在市場上的動機」Kanda說「對里拉的興趣暫時將會萎縮。」