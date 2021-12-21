世茂股份覆上交所﹕售物管業務予世茂服務　不存向關聯方輸送利益

世茂服務（0873）日前向同系公司﹑於上海掛牌的世茂股份（上海﹕600823）收購物業管理業務，作價16.54億元（人民幣‧下同），其後世茂服務就有關交易，接獲上啡海證券交易所問詢函。世茂股份於回覆中指出，按去年物業管理業務合併淨利潤9,124.41萬元計算，該業務靜態市盈率為18.12倍，與市場中同類交易估值相比，交易作價客觀﹑公允，反映相關資產市場價值。

世茂股份指出，因此是次交易不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，不存在損害上市公司利益及中小股東合法權益情形。

該公司又指出，出售的資產為公司實施業務調整﹑整合資源﹑深度聚焦優勢主業的重要舉措，此舉有利保障核心業務持續穩健經營，符合長遠發展戰略，因此交易具必要性。