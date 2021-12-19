世茂系「賣血救父」遭問詢有啟示　削春江鴨偷步優勢｜刁佬

內房債務風暴仍未停止，今期來到老牌內房世茂集團（0813）。世茂集團日前進行了一項關連交易，向旗下上市不足一年的物管公司世茂服務（0873）出售資產，加上近日的頻密沽出資產套取資金，市場自然解讀這次關連交易是向子公司套取現金還債，實行父債子還。原本集團同系公司有資產交易是十分平常，只要價格合理亦無所謂，不過這次關連交易剛剛緊接世茂服務十月底的集資，自然令人聯想這次集資是買血救父。

上交易早前向世茂附屬公司世茂股份發出問詢函，要求交代「賣血救父」細節。（資料圖片）

世茂服務「賣血救父」 上交所公開問詢

世茂服務於2020年10月上市，2021年6月的中期公告中手頭現金有56億元人民幣，上市不足一年亦未曾進行重大收購，作為物業管理及社區生活服務提供商，沒有大型基建的支出下公司的現金可算十分充裕。2021年10月配售新股及可換股債券集資合共近48億港元，配售價介乎15.18至15.68元，略為低於一年前招股價16.6元。

不尋常的交易當然引人注目，公告發出不久，上海交易所向世茂附屬公司世茂股份（滬：600823）發出問詢函，要求核實及披露交易的必要性、交易對價的公允性、是否有擔保未解除等。關於這些問題，刁佬過往在專欄都分享了很多行內的破解大法及案例，以及現時最新的應對方式。這一次就不多講，今期刁佬反而想稱讚一下上交所的制度及做法，值得聯交所倣效。

這次世茂的案例之中，刁佬見到上海交易所則會公開監管機構與上市公司間的問詢函，監管機構的問題及上市公司的回答均一目了然，投資者可以上網查看，你不查看是你的事，至少有公開渠道令資訊透明公開，公平公正，減少春江鴨的時間及資訊優勢。

問詢函令監管機構的問題，以及上市公司的回答均一目了然。（資料圖片）

交易所公開問詢對投資者較為公平

好多時企業有行動，股價早有異動，因為一宗交易的參與方眾多，有律師、投行、財務顧問及估值師等，每個人都有自己最好的朋友，開枝散葉下，無論有心還是無意，都有很多春江鴨。當交易進行中，企業與聯交所來來回回的筆戰，在這個沒有祕密的年代常見有心人洩漏給傳媒，好似之前SOHO中國（0410）的例子，作價及成敗原因，見於報章及中環傳聞早於公告。其實對投資者非常不公平。

刁佬同工作室的刁民們聊天時講起，大家都覺得如果交易所可以公開查詢問題，對上市公司及股東都有正面作用，因為很多交易底下的具體情節，都會反映在回答之中，股東可以按此作出投資的判斷。另一方面當提問公諸於世，相信會減少很多哲學性問題。刁佬問到同事們遇過聯交所最特別的問題係咩，刁民們異口同聲大講一論字母之後話好多，然後好似精神病發一樣馬上埋首工作，仿佛遇到聯交所呢啲問題如生活日常。

有投資者認為，交易所可以公開查詢問題，股東可按此作出投資判斷。（資料圖片）

大股東減持為達標 奈何被反問？

刁佬作為公司管理層好多時候未必直接處理交易所的提問，不過最近一次確實令小弟嘆為觀止。客戶因為供股，大股東需要作為包銷商，將其他股東沒有認購的股票包銷。供股計劃完成後大股東因為包銷，引至公眾股的流通量不足25%，而剛剛公司正處於業績發佈前的禁售期，作為管理層的大股東不可買賣股份。無奈之下向交易所查詢是否可以酌情延長大股東的減持行動直至禁售期完畢。在神的指導之下，公司必須要根據上市守則保持小股東的流通量達25%，否則可能導致停牌。大股東馬上於市場進行減持及配售，保持小股東的流通量。

當大家準備頌讚皇上英明體恤民情，收到交易所對管理層及大股東的提問，公司管理層及大股東為何在禁售期處理股票，刁佬與客戶均啞口無言。奈何夏蟲不能語冰，我們卑微的人類去了解神的智慧不是一件容易的事，神啊！請救救我吧！

其實一眾刁民尚有很多火爆故事，可惜內容敏感又煽情，為咗仲可以繼續行走江湖有飯開，俾刁佬列為「三級」不作公開，有興趣可以FB中PM刁鳳。另外更邀請各路友好分享大家經歷過有趣的問題及回覆，相信夠料出本刁佬怪談。

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簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。